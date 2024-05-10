Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor! Çamaşır suyundan bile etkili…

Umumi tuvaletlerde klozet kapağındaki lekeler yaygındır, ancak evlerimizdeki tuvaletlerin de lekelenmesi mümkündür.
Klozet lekeleri idrar, kireç, güneş ışığı ve hatta çamaşır suyu gibi sert kimyasalların bir sonucu olabilir.
Lekelerde beyaz sirke kullanma girişiminin başarısız olan bir kullanıcı sosyal medya üzerinden yardım istedi ve şunları söyledi: "Altı aylık bir klozet kapağım var ve haftada üç dört kez temizlememe rağmen hala lekeler var."
"Beyaz sirke yardımcı olmuyor. Başka ne kullanabilirim? Çamaşır suyuna ihtiyacım var mı?"
Temizlik uzmanları lekelere neden olanın çamaşır suyu olduğunu ve tuvaletleri temizlerken bundan kaçınılması gerektiğini iddia ediyor ve bu durumu şöyle açıklıyor: "Tencerede çamaşır suyu kullanırsanız ve kapağı kapatırsanız, çamaşır suyu buharlarının kapağın alt kısmının sararttığını görebilirsiniz."
Bunun yerine uygulamanız gereken yöntemi ise şöyle anlattılar:
İHTİYACINIZ OLAN KARIŞIM
Temizlik uzmanlarına göre tek ihtiyacınız tuz ve limon suyu. Bir kaseye bir miktar tuz ve limon suyu ekleyin, karıştırın ve oluşan macunu lekelerin üzerine sürün. Bir süre bekledikten sonra bir fırça veya sünger ile ovun ve durulayın. Klozetin tekrar bembeyaz olduğunu göreceksiniz.