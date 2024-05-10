Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor! Çamaşır suyundan bile etkili…

"Beyaz sirke yardımcı olmuyor. Başka ne kullanabilirim? Çamaşır suyuna ihtiyacım var mı?" Temizlik uzmanları lekelere neden olanın çamaşır suyu olduğunu ve tuvaletleri temizlerken bundan kaçınılması gerektiğini iddia ediyor ve bu durumu şöyle açıklıyor: "Tencerede çamaşır suyu kullanırsanız ve kapağı kapatırsanız, çamaşır suyu buharlarının kapağın alt kısmının sararttığını görebilirsiniz."

Bunun yerine uygulamanız gereken yöntemi ise şöyle anlattılar: