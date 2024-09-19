Kokan Zeytinyağının Kokusu Nasıl Giderilir? Zeytinyağı Neden Ağır Kokar, Nasıl Geçer?

Kokan zeytinyağı varsa bazı teknikler ile zeytinyağı kullanılır hale getirilebilir. Önemli olan zeytinyağının asidini alabilmektir. Eğer zeytin iyi değilse, kaliteli değilse zeytinyağın da koku oluşacaktır. Bu nedenle tadı da kötü olacaktır. Soğuk sıkma zeytinyağı kokusu için de aynı şeyler ifade edilebilir. Kokan zeytinyağı kokusu nasıl giderilir, soğuk sıkım zeytinyağı kokusu nasıl giderilir konularının cevapları, tekrardan bu yağın kullanılmasını sağlayacaktır.

Kokan Zeytinyağının Kokusu Nasıl Giderilir?

Zeytinyağı birden fazla nedenlerden dolayı kokabilir. Zeytindeki fermantasyondan dolayı bu koku oluşabilir. Zeytinde bazı farklı asitler meydana geldiğinde zeytin fermantasyona uğrar. Bu zeytinle yapılan zeytinyağında da koku meydana gelir. Zeytinyağını bu kokudan kurtarmanın yolları vardır. Bu yollardan biri zeytinyağındaki asidin azaltılmasıdır.

Zeytinyağı Kokusunun Giderilme Yöntemi

Zeytinyağındaki asidin azaltılması için zeytinyağını yaklaşık 8 dakika boyunca kaynatmanız gerek. Fakat bu kaynatma işlemi direkt olarak zeytinyağının ocağa alınması şeklinde değil. Benmari usulü olarak bilinen yöntem ile bu işlem gerçekleştirilmesi gerekir. Zeytinyağı bu şekilde 8 dakika kaynadıktan sonra zeytinyağının içerisine birkaç dilim atılması gerekir. Böylece zeytinyağının kötü kokusu geçecektir ve zeytinyağı tüketilebilecektir.

Kokan Zeytinyağı Nasıl Oluşur?

Bir besin farklı besin türlerine çevrilebilir. Sütten birçok peynir çeşidi ve tereyağı yapılabilir. Aynı şekilde zeytinden de zeytinyağı üretilebilir. Zeytinyağı üretimi kolaydır. Zeytinler toplandıktan sonra bu konuda özel olarak kullanılan makinelere konulur ve zeytinyağı elde edilir.

Zeytinyağı elde edilirken önemli tek bir husus vardır. Bu husus zeytinin kalitesidir. Zeytinin kalitesi tadından, kokusundan anlaşılabilir özelliktedir. Eğer çürük bir zeytinden, tadı kötü bir zeytinden zeytinyağı üretirseniz zeytinyağınızın tadında sıkıntılar, problemler ortaya çıkacaktır. Bu problemlerden biri zeytin yağının kokmasıdır.

Zeytinyağının kokmasındaki diğer bir neden de zeytinyağı yapılırken kullanılan araç gereçlerin temiz olmamasıdır. Bu gibi bir durum yaşandığında da zeytinyağında kokma olacaktır.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı Kokusu Nasıl Geçer?

Soğuk sıkım zeytinyağın kokunun oluşması, zeytinde ortaya çıkan asitlerden kaynaklıdır. Bu asitlerden biri asetik asittir. Diğerleri ise etil asetat ve etanol asididir. Bu asitler zeytinde ortaya çıkınca fermantasyona uğramasına sebep olur. Böylece zeytinin tadını da kokusunu da olumsuz etkiler. Bu zeytinden yapılan bir zeytinyağı da koku ortaya çıkacaktır. Kokunun giderilmesi için zeytinyağındaki asit oranının düşürülmesi gerekir.

Soğuk Sıkma Zeytinyağı Kokusunun Giderilme Yöntemi

Soğuk sıkma zeytinyağı kokusunun giderilmesi için zeytinyağı benmari yöntemiyle 8 dakika kaynatılmalıdır. Ardından içerisine birkaç ekmek dilimi atılmalıdır ki bu koku gidebilsin.