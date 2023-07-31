Köpekler Sosis Yiyebilir Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Köpekler Sucuk, Salam, Sosis Yer Mi?

Köpeklerin işlenmiş et yemesi konusunda insanların fikirleri genelde ayrışır fakat uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların sonucunda köpek sosis yerse ne olur sorusuna net bir yanıt getirilmiştir. Uzmanlara göre köpeğin sosisi çiğ mi yoksa pişmiş mi yediği çok önemlidir. Buna rağmen çok fazla sosis köpek için pek sağlıklı olmayabilir. Köpekler sosis yiyebilir mi sorusuna yanıt olarak yapılmış bilimsel araştırmalar mevcuttur. Peki ya köpek sosis yerse ne olur?

Köpekler Sosis Yiyebilir mi?

Köpeklerin çok sevdiği besinlerden biri olan sosis çoğu zaman dışarıda aç bir köpek gören hayvanseverlerin hızlı bir şekilde onları doyurmak için vermiş olduğu bir besindir. Her ne kadar bu vicdanlı davranış takdir edilesi olsa bile köpeklere ve diğer hayvanlara bir besini vermeden önce bunun o hayvana faydalı mı yoksa zararlı mı olacağı konusunda bir araştırma yapmış olmaları gerekmektedir.

Hayvan sağlığı uzmanlarının pek çoğunun uzlaştığı nokta, çiğ sosisin köpeklerin sindirim sistemini rahatsız ettiği konusunda hemfikirdir. Sosis yeme eylemi köpeği bir veya birkaç seferde hasta etmez fakat bu devamlı surette yapılır ve köpek uzun süre sosis yerse bu durum hayvanın sindirim sisteminde ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Fakat köpekler sosis yiyemez şeklinde bir durum da söz konusu değildir. İnsanlar için üretilen sosislerde yer alan tuz, baharat ve diğer bileşenler köpek için rahatsız edici olsa da sosis haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş hale getirildiğinde içindeki bakteriler ve parazitler yok olacak, artık bu tehlike ortadan kalkmış olacaktır. Yani, köpek sahipleri köpeklerine çiğ olmamak şartıyla haftada bir defa olacak şekilde küçük bir porsiyon sosis verebilirler.

Yavru Köpek Sosis Yer mi?

Sosisin içerdiği tuz, baharat ve diğer bileşenler göz önüne alındığında insanlar için üretilmiş olan sosislerin köpeklerin sindirim sistemi için uygun ve sağlıklı olmadığı bilinen bir gerçektir. Fakat bir üst başlıkta da değinildiği gibi köpeklere haşlanmış ya da kızartılmış olmak şartıyla bazen sosis yedirilebilir.

Fakat yavru köpeklerin sindirim sistemi ve diğer organları yetişkin köpekler kadar gelişkin olmadığı için yavru köpeklerin sosisten zarar görme olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle yavru köpeklere sosis verilmesi önerilmez.

Köpek Sosis Yerse Ne Olur?