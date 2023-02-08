Korku filmi izlemenin altında yatan gerçek! Eğer siz de izlemeyi çok seviyorsanız…

"Korku filmleri izleyenler, hem belirli durumlarla ilgili belirli becerilerin hem de duygusal düzenlemeyle ilgili daha genel becerilerin hazırlanması ve uygulanması yoluyla fayda sağladıklarını gördüler."

"Aslında, Covid salgını sırasında bireylerin psikolojik direncini inceleyen bir çalışma, belirli film türlerin pandemi sırasında daha iyi dayanıklılıkla ilişkili olduğunu buldu.

SENSÖR GİRİŞLERİ

Korku filmlerinin kronik ağrıya yardımcı olabilmesinin bir başka nedeni de sağladıkları duyusal girdilerdir.

Uzman şunları ekledi: "Her saniye 11 milyon parçalık duyusal veri alındığında, beyninizin yapacak çok işi olur. Bu nedenle hızlı tempolu bir korku filmi izlemek, acı yaratmaya yardımcı olmak için kullandığınız bazı zararlı uyaranları potansiyel olarak bastırır."

"Korku filmleri, filmdeki tehlikeye dikkat çekerken duyularınızı keskinleştirmenize yardımcı olur, zihninizi acıdan uzaklaştırır. Ayrıca, duyulamayan ancak hissedilen ses olan infrasound (insanların normal şartlarda duyamadığı düşük frekanslı sesler), korku filminde istenilen atmosferin yaratılması için kullanılarak beyninizde bir tepkiye neden oluyor."