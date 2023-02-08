Korku filmi izlemenin altında yatan gerçek! Eğer siz de izlemeyi çok seviyorsanız…

Korku ve gerilim filmlerine yönelmek, vücudunuzda rahatsız edici bir ürperti bırakmakla kalmaz, aynı zamanda acınızı azaltmanıza da yardımcı olabilir.
Ağrı uzmanı Paul Allen, korku filmlerinden veya dizilerinden keyif alan kişilerin genellikle daha iyi ağrı yönetimine sahip olduğunu ve bilimin bunu desteklediğini söylüyor.
Allen,"Aslında, bazı araştırmalar, korku filmlerinin endişeli bir zihin için, egzersizin yardımcı olduğu kadar faydalı olabileceğini öne sürüyor. Eminim birçok kişi endişelerini gidermek için bir koşuya çıkmak yerine korku filmi izlemeyi tercih edecektir" dedi.
KONTROLLÜ STRES YAŞAMAK
Pek çok insanın korku filmlerinden kaçınmasının asıl nedeni izlerken yaşanan stresin odaklanmanızı kronik ağrıdan başka bir şeye kaydırmanıza olanak tanımasıdır.
Allen şunları söyledi: "Korku filmleri, kontrollü bir ortamda stres yaşama şansı vererek, kaçmanızı veya tepkinizle savaşmanızı sağlar."
"Ayrıca, üzerinize baskı yapmakla kasten strese neden olmak arasında büyük bir fark var ve işler aşırıya kaçarsa televizyonu istediğiniz zaman kapatabilirsiniz."
İYİ HİSSETTİREN KİMYASALLAR
Endorfinlerden dopamine kadar, ürkütücü filmler izlerken vücudunuzun saldığı çeşitli iyi hissettiren kimyasallar vardır.
Allen, "Endorfinlerin salınması, korku filmleri izlerken sık görülen bir durumdur ve ana amaçlarından biri ağrı ve stresi maskelemek olduğundan, bunun kronik ağrı çeken birine nasıl yardımcı olabileceğini görmek uzun sürmez" dedi.
"Dopamin, motivasyona ve motor kontrolüne yardımcı olurken, aynı zamanda size zevk duyguları ve bir 'ödül' veren bir nörotransmiterdir. Bu, izlediğiniz filmde mutlu sona ulaşıldığında aynı şekilde beyninizin de olumlu durumu algıladığı anlamına gelir."
GERÇEKLİKTEN KAÇIŞ
İster sinemaya gidin, ister perdeleri kapatıp seçtiğiniz filme odaklanın, kendinizi başka birinin hikayesine kaptırmak, kendi hikayenizden kaçmak için harika bir yoldur.
Allen şunları söyledi: "Uzun süreli rahatsızlıklarla yaşayan birçok insan, en sevdikleri TV programlarının yalnızca bir saatinin bile dikkatlerinin dağılmasına ve acılarının azalmasına yardımcı olduğunu bildiriyor.
"Aslında, Covid salgını sırasında bireylerin psikolojik direncini inceleyen bir çalışma, belirli film türlerin pandemi sırasında daha iyi dayanıklılıkla ilişkili olduğunu buldu.
"Korku filmleri izleyenler, hem belirli durumlarla ilgili belirli becerilerin hem de duygusal düzenlemeyle ilgili daha genel becerilerin hazırlanması ve uygulanması yoluyla fayda sağladıklarını gördüler."
SENSÖR GİRİŞLERİ
Korku filmlerinin kronik ağrıya yardımcı olabilmesinin bir başka nedeni de sağladıkları duyusal girdilerdir.
Uzman şunları ekledi: "Her saniye 11 milyon parçalık duyusal veri alındığında, beyninizin yapacak çok işi olur. Bu nedenle hızlı tempolu bir korku filmi izlemek, acı yaratmaya yardımcı olmak için kullandığınız bazı zararlı uyaranları potansiyel olarak bastırır."
"Korku filmleri, filmdeki tehlikeye dikkat çekerken duyularınızı keskinleştirmenize yardımcı olur, zihninizi acıdan uzaklaştırır. Ayrıca, duyulamayan ancak hissedilen ses olan infrasound (insanların normal şartlarda duyamadığı düşük frekanslı sesler), korku filminde istenilen atmosferin yaratılması için kullanılarak beyninizde bir tepkiye neden oluyor."
"Korku filmindeki gıcırdayan kapı sesleri, sizi bir anda yerinizden zıplatacak ani olaylar veya huzursuz hissetmenize neden olan durumlar, filmi izlerken huzursuz hissetmenize neden olacağı gibi aslında kronik olarak yaşadığınız ağrıları bir süreliğine de olsa unutmanızı sağlayabilir."
Uzmanlar 12 hafta veya daha uzun süredir ağrı çekiyorsanız en kısa sürede doktorunuzu görmenizi öneriyor.