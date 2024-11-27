Köy muhtarının sevimli yardımcısı yürekleri ısıtıyor! Kar küreme çalışmalarında muhtara destek oluyor...

Ülkede yağan kar yağışı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin yüksek kesimlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprüye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde, karın kalınlığı 30 santimetreyi aşınca köy muhtarı vatandaşları zor durumda bırakmamak için harekete geçti. Muhtara ise sevimli kedi "Badem" eşlik etti.

Traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla köyün içindeki yolları açan Kaya'ya, kedisi "Badem" de eşlik ediyor. Kaya ile traktöre binen "Badem" kar temizleme çalışmalarında Kaya'yı yalnız bırakmıyor.

Köy muhtarı Erdoğan Kaya, kedisi Badem'in kendisine yoldaşlık ettiğini söyledi.

Dışarı çıktıklarında kedisinin hemen traktöre bindiğini belirten Kaya, "Traktörümüz kabinli olduğu için kedim Badem de yanıma oturuyor. Birlikte köy yollarını açıyoruz. O da bana eşlik ediyor. Köy içindeki yolları ve ana yola çıkış güzergahlarını açarak köylülerimizin evlerine rahatça ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Köydeki vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini anlatan Kaya, elinden geldiğince bu konuda desteğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaya, kedisi "Badem" ile kar mücadelesini kış boyu sürdüreceğini sözlerine ekledi.