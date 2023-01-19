Kumaştaki çay lekelerini söküp atıyor! İşte bu yöntem çıkmayan lekelere son veriyor...

KUMAŞLARDAKİ ÇAY LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

Yukarıda bardakta oluşan çay lekelerinden bahsettik fakat kumaş üzerindeki çay lekeleri nasıl çıkar biliyor musunuz? Çay döküldüğünde beklemeden, bir kuru bez yardımıyla işleme başlayın. İlk olarak kuru bir bezi dökülen lekenin üzerine yerleştirin. Sonrasında geniş bir kaba soğuk su ilave edin ve çay dökülen kıyafeti 30 dakika kadar bu suda bırakın. Eğer büyük bir leke oluştuysa giysiyi 1 gece boyunca soğuk suda bekletmeniz daha etkili olacaktır.

İkinci bir yöntem ise beyaz sirke ve bulaşık deterjanından oluşan bir karışımı deneyebilirsiniz. Bir litre suya yarım çay kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirkeyi ilave edin. Bu suyu güzelce karıştırın. Ardından lekeli bölgeye doğru bir bez yardımı ile uygulayın. Eğer bez yeterli gelmezse lekeli kıyafeti bu karışımın içinde bekletin.