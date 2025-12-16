Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Kurtarmaya çalıştıkları kedi onlarla oyun oynadı! 'Başarısız' kedi kurtarma operasyonu komik anlara sahne oldu

İstasyon çatısında yaşanan ilginç olay, görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Kedinin yardım çağrısı üzerine bir araya gelen gençler, çatıda mahsur kaldığını düşündükleri kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ancak sevimli kedi, kendisini kurtarmaya çalışan gençlerle bir ileri bir geri giderek adeta oyun oynadı. Tüm iyi niyetli çabalara rağmen sonuçsuz kalan kurtarma girişimi, ortaya komik ve renkli görüntüler çıkardı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:55
Olay, dün akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir Tren İstasyonu'nun çatısından bağıran bir kedi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Bir grup genç, aslında kendi inebileceği bir yükseklikte olan sevimli hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Birbirlerinin omuzlarına çıkarak kediyi bulunduğu yerden almaya çalışan gençler, aşağıya çantalarını açarak hayvanın düşme ihtimaline karşı tedbir aldılar. Kedi ise bir ileri bir geri giderek gençlerle adeta oyun oynadı.

Tüm çabalara rağmen 'başarısız' şekilde sonuçlanan ilginç kedi kurtarma operasyonu, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.