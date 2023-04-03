Lakerda Nasıl Yapılır? Evde Palamut Lakerda Tarifi, Yapılışı ve Malzemeleri

Lakerda nasıl yapılır bilhassa palamut mevsiminde oldukça sorulan bir sorudur. Balıkçılarda genelde meze olarak sunulan bu güzel yemek, deneyenlere palamut lakerda nasıl yapılır sorusunu sorduruyor. Restoranlardaki fiyatından ötürü evde denemek isteyen vatandaşlar için lakerda nasıl yapılır tüm detaylar..
Lakerdanın has tarifinde palamut kullanılsa da farklı balık türleriyle de denenebilir. Lakin asıl lakerdanın yerini tutamaz. Kesinlikle taze balık ile hazırlanması gereken bu meze buzluktan çıkartılan bir balıkla yapıldığı halinde kurtlanmaya maruz kalabilir. Balıkçınızdan aldığınız balığın lakerda için temizlenmesini istemeyi unutmayın. Balığın iç organları ayıklanıp sırt yüzgeci kesilmelidir. Kuyruk kısmı içeriye doğru kesilip balığın başı da yan yüzgeçlere doğru kesilmelidir. Balığın içindeki kanı atması için 4 saat tuzlu ve buzlu suda bekletilmelidir. Her saat başı değiştirilmesi de ihmal edilmemelidir. Tercihi size bağlı olarak kullanacağınız kabın veya kavanozun tabanına yarım cm tuz serpilip balıkların beyaz kısmına değecek şekilde yerleştirilir. 3 ila 20 gün balıklarınızı güneş görmeyen serin bir yerde bekletip sonrasında tekrardan suda bekletilip servis için hazır olacaktır. Dilerseniz tarifin tüm detaylarına geçelim.
Oldukça az ve rahatlıkla erişebileceğiniz malzemeleri olan lakerdanın malzeme listesi şunlardır:
Yukarıda bahsedilen temizlik işleminden sonra buzlu suda 4 saat ile 1 gün arasında bekletin. İçindeki kanı temizlemesi için her saat başı suyu değiştirmeyi unutmayın. İşte evde palamut lakerda tarifi:
Böylece sunum için hazır hale gelmiş olan lakerdanız 1-1,5 hafta boyunca buzdolabınızda durabilir. Dilerseniz kırmızı soğanla servis edebilirsiniz, Afiyet olsun.