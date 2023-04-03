Lakerda Nasıl Yapılır? Evde Palamut Lakerda Tarifi, Yapılışı ve Malzemeleri

Lakerda nasıl yapılır bilhassa palamut mevsiminde oldukça sorulan bir sorudur. Balıkçılarda genelde meze olarak sunulan bu güzel yemek, deneyenlere palamut lakerda nasıl yapılır sorusunu sorduruyor. Restoranlardaki fiyatından ötürü evde denemek isteyen vatandaşlar için lakerda nasıl yapılır tüm detaylar..

Lakerda Nasıl Yapılır?

Lakerdanın has tarifinde palamut kullanılsa da farklı balık türleriyle de denenebilir. Lakin asıl lakerdanın yerini tutamaz. Kesinlikle taze balık ile hazırlanması gereken bu meze buzluktan çıkartılan bir balıkla yapıldığı halinde kurtlanmaya maruz kalabilir. Balıkçınızdan aldığınız balığın lakerda için temizlenmesini istemeyi unutmayın. Balığın iç organları ayıklanıp sırt yüzgeci kesilmelidir. Kuyruk kısmı içeriye doğru kesilip balığın başı da yan yüzgeçlere doğru kesilmelidir. Balığın içindeki kanı atması için 4 saat tuzlu ve buzlu suda bekletilmelidir. Her saat başı değiştirilmesi de ihmal edilmemelidir. Tercihi size bağlı olarak kullanacağınız kabın veya kavanozun tabanına yarım cm tuz serpilip balıkların beyaz kısmına değecek şekilde yerleştirilir. 3 ila 20 gün balıklarınızı güneş görmeyen serin bir yerde bekletip sonrasında tekrardan suda bekletilip servis için hazır olacaktır. Dilerseniz tarifin tüm detaylarına geçelim.

Palamut Lakerda Malzemeleri

Oldukça az ve rahatlıkla erişebileceğiniz malzemeleri olan lakerdanın malzeme listesi şunlardır:

1 adet palamut (iri olmasına dikkat edin)

400 gram kaya tuzu

1-1,5 yemek kaşığı tane karabiber

3-4 adet defne yaprağı

Kırmızı soğan

Evde Palamut Lakerda Tarifi

Yukarıda bahsedilen temizlik işleminden sonra buzlu suda 4 saat ile 1 gün arasında bekletin. İçindeki kanı temizlemesi için her saat başı suyu değiştirmeyi unutmayın. İşte evde palamut lakerda tarifi:

Balığınızın gövde kısmını önce 3 eşit parçaya dilimleyip sonrasında ilik kısmını iyice temizleyin. Sonrasında balığınızın iç tarafında bulunan kahverengi parçayı çıkarın.

Balığınız içindeki kanı tamamen atması için tuzlu ve buzlu suda 3 ila 4 saat arası bekletin.

Balıklarınız bekledikten sonra kurumaları için kağıt havluya yayarak 5 saat bekletin.

Kullanacağınız kap veya kavanozun tabanına yarım santim olacak şekilde kaya tuzu dökün.

Balıklarınızın beyaz kısmı tuza değecek şekilde yerleştirilerek tekrar tuzla kaplayın ve 3-4 adet defne yaprağı ekleyin. Sonrasında üzerine 1 kaşık tane karabiber ekleyin.

Tüm balıklarınızı yerleştirdiğinizde kabınızın veya kavanozunuzun üstüne bir ağırlık yerleştirip ağzını temiz bir bezle kapatın.

Kabınızı veya kavanozunuzu serin ve güneş görmeyen bir yerde 3 ila 20 gün arası bekletin.

Bekledikten sonra balıklarınızı dikkatlice kabınızdan çıkarıp derisini sıyırarak dilimleyin.

Balıklarınızın fazla tuzlardan arınması için bir gece boyunca soğuk suda bekletin. 1-2 saatte bir değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Ardından balıklarınızı sudan alarak içi zeytinyağı ile dolu olan bir kaba yerleştirin.

Böylece sunum için hazır hale gelmiş olan lakerdanız 1-1,5 hafta boyunca buzdolabınızda durabilir. Dilerseniz kırmızı soğanla servis edebilirsiniz, Afiyet olsun.