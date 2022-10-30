Lavaboya sakın bunu dökmeyin! Sürekli yaptığınız bu şey lavaboyu anında tıkıyor

Yağlar ve yemeklik yağlar tarafından tıkanmış bir lavabo gideriyle uğraşmak oldukça zor olabilir.Tıkalı bir lavabo evde çeşitli sorunlara yol açabilir. Evinizi su basması ve elektrik kesintileri gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Peki bu tıkanıklığı nasıl önleriz? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:52 PAYLAŞ ABONE OL

Yaptığınız yemeklerden kalan yağları, kızartma yağlarını lavabo içine döktüğünüzde anında lavabonuzu tıkayabilir. Özellikle yağ döktükten sonra üzerine soğuk bir su dökerseniz, yağın borunun içinde kalıp gibi olmasını sağlarsınız. Peki tıkanmış bir lavabo nasıl açılır? Gelin birlikte bir bakalım.

SÜNGER YA DA FIRÇA KULLANIN Lavabo tıkanıklığını açmak için bir piston kullanmak eski bir teknik olsa da, gider tıkanıklıklarıyla başa çıkmak için hala oldukça etkili bir yöntemdir.Lavabonun daldırılması, tahliye açıklığının etrafında sıkı bir vakum sızdırmazlığı oluşturur ve böylece sıkışan tıkanıklıkları ve suyu tahliye açıklığına doğru çeker. Yağlar soğuduktan sonra katılaştığından, piston, tahliye borularını tıkayan diğer döküntü türlerini yerinden çıkardığı gibi onları etkili bir şekilde uzaklaştırır.