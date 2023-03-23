Lezzetin sırrı elimizdeki bakteriler!

Belçika'da bir araştırma sonucunda, "Lactobacillus" adlı bir bakteri türünün, tadına doyamadığımız yemeklerin de kaynağı olduğu keşfedildi. Üstelik bu bakteri, yalnızca bazılarımızın ellerinde bulunuyor. Kimlerin mi? Öyleyse gelin haberin detaylarına birlikte bir bakalım.
"METAGENOMİCS" ADLI BAKTERİ VE MANTARLAR İNCELENDİ
Çalışma için bazı fırıncılara aynı un ve aynı yöntemle ekşi maya yapmaları istendi. Bir ay geçtikten sonra fırıncıların mayalarından, ellerinden, unlarından ve hatta sularından örnekler alındı. DNA analizleri için North Carolina Üniversitesi'ne gönderildi ve "metagenomics" adı verilen özel bir yöntemle bakteri ve mantarlar incelendi.
FIRINCILARIN ELİNDE GÖRÜLEN BU BAKTERİ HERKESTE BULUNMUYOR
Sonuç oldukça şaşırtıcı; mayalarda 131, ellerde 381 çeşit bakteri olduğu ortaya çıktı. "Lactobacillus" adlı bakterinin ellerde 37, mayalarda ise 22 farklı türü bulunuyordu. 16 farklı fırıncının elinde görülen bu bakterinin varlığı, aslında herkeste mevcut değil.
Asıl şaşırtıcı sonuç; fırıncılarda daha yüksek görülen bu bakterinin, insanların yalnızca %2 ila %6'sında daha fazla görülmesi. Üstelik. "Lactobacillus" adlı bakteri, kadınlarda erkeklerden daha fazla görülüyor. Siz el lezzetinize güveniyor musunuz?
LACTOBACİLLUS NEDİR?
Lactobacillus, laktozu ve diğer şekerleri laktik aside dönüştürür ve laktik asit bakterileri olarak bilinen grubunun büyük alt gruplarından birini oluşturur. Yoğurt gibi besinlerden de geçen bu bakteriler, "vagus siniri" aracılığıyla bağırsaklardan beyne iletilir. Bunun sonucunda da kişide rahatlama, sakinleşme gibi etkiler meydana gelir.