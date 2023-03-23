Lezzetin sırrı elimizdeki bakteriler!

Ellerimizdeki bakterilerin yemeğe lezzet kattığını biliyor musunuz? Evet bu bilimsel olarak kanıtlandı ve el lezzeti diye bir şey gerçekten varmış! İşte haberin şaşırtan detayları geliyor…

Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:56 PAYLAŞ ABONE OL

Belçika'da bir araştırma sonucunda, "Lactobacillus" adlı bir bakteri türünün, tadına doyamadığımız yemeklerin de kaynağı olduğu keşfedildi. Üstelik bu bakteri, yalnızca bazılarımızın ellerinde bulunuyor. Kimlerin mi? Öyleyse gelin haberin detaylarına birlikte bir bakalım.

"METAGENOMİCS" ADLI BAKTERİ VE MANTARLAR İNCELENDİ Çalışma için bazı fırıncılara aynı un ve aynı yöntemle ekşi maya yapmaları istendi. Bir ay geçtikten sonra fırıncıların mayalarından, ellerinden, unlarından ve hatta sularından örnekler alındı. DNA analizleri için North Carolina Üniversitesi'ne gönderildi ve "metagenomics" adı verilen özel bir yöntemle bakteri ve mantarlar incelendi. https://www.instagram.com/p/CqFnq7XAtF4/