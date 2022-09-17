Limonu bir de böyle kullanın! Fırınınız ilk günkü kadar temiz olacak

Fırını temizlemek mutfaktaki en uğraştırıcı ve en zor işlerden biridir. Bu nedenle çoğu zaman görmezden gelinir ve ötelenir. Ancak saatlerce fırını ovalamak istemiyorsanız temizlik uzmanlarının paylaştığı bu mükemmel tüyolar sayesinde kısa sürede fırınınız sizi yormadan pırıl pırıl olacak. Limon kullanarak uygulayabileceğiniz bu yöntemi sizler için anlatıyoruz.

Giriş Tarihi: 17.09.2022 09:43 PAYLAŞ ABONE OL

Mutfakta sıkça kullanılan ancak temizlemesi çok zor olan fırını ilk günkü haline çevirmek için aslında tek ihtiyacınız limon ve biraz su.

LİMON VE SUYLA FIRIN TEMİZLİĞİ Kirlenmiş fırınınızı temizlemek için tek yapmanız gereken bir kasenin içerisine su ve ortadan ikiye kesilmiş limonları koymak. Ardından kaseyi fırının içerisine koyup fırını çalıştırın. Isınan fırın limonlu su karışımının kısa sürede yağı çözmesini sağlayacak.