Limonu bir de böyle kullanın! Fırınınız ilk günkü kadar temiz olacak

Mutfakta sıkça kullanılan ancak temizlemesi çok zor olan fırını ilk günkü haline çevirmek için aslında tek ihtiyacınız limon ve biraz su.
LİMON VE SUYLA FIRIN TEMİZLİĞİ
Kirlenmiş fırınınızı temizlemek için tek yapmanız gereken bir kasenin içerisine su ve ortadan ikiye kesilmiş limonları koymak. Ardından kaseyi fırının içerisine koyup fırını çalıştırın. Isınan fırın limonlu su karışımının kısa sürede yağı çözmesini sağlayacak.
Ardından kaseyi çıkarıp bu karışımın içerisine bir bez batırın ve fırını silmek için kullanın. Bu sayede daha sert ürünlere ve ovalamaya ihtiyaç duymadan yağın ve kirin tamamen çıktığını göreceksiniz.
Tek ihtiyacınız olan 4 adet taze limon ve yaklaşık iki bardak sudur.
ÇEŞİTLİ ALANLARDA KULLANILABİLİYOR
Bu temizlik tüyosunu mikrodalga fırında da kullanabilirsiniz ve kısa sürede kirlerin çabucak çıktığını göreceksiniz. Ek olarak hiçbir kimyasal barındırmadığından güvenle kullanılabilir.
Fırınınızda yağın ve kirin birikmesini önlemek adına bu yöntemi haftada bir uygulamanız önerilmektedir. Bu sayede sürekli olarak temiz bir fırına sahip olabilirsiniz.