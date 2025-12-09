Liseyi 70 yaşında bitirdi! Üniversiteye hazırlanıyor: "Yabancı dil bölümünü seçeceğim"

İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi. Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

"GECE GEÇ SAATLERE KADAR DERS ÇALIŞIYORDUM"

Aytekin, AA muhabirine, liseyi okurken biraz zorlandığını söyledi.

Sınavlara bir ay öncesinde yoğun çalıştığını anlatan Aytekin, "Gayret gösterdim. Bundan sonraki hedefim üniversite. Yabancı dil bölümünü seçeceğim. Şu anda zaten üç dil biliyorum. Çok zorlanmam diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Aytekin, çevresindekilere örnek olduğunu belirterek, "Yerimde hiç durmam, sürekli gezerim. Gezmeyi de yeni şeyler öğrenmeyi de çok seviyorum. Öğrenim dönemimdeki ilk sınavlarda heyecan oluyordu hatta gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum. 70 yaşında lise diploması aldığımı söyleyince herkes tebrik ediyor. Beni gören bazı kişiler, 'Biz de okumak istiyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Nazan Aytekin de en büyük destekçisi olduğu eşinin hırsına ve azmine dikkati çekti.

Aytekin, "Ben okumasını çok istedim. Sınav zamanı geceleri uyumazdı. Gençlere de örnek oluyor." dedi.