Maden suyu ve soda arasındaki farkı duyunca çok şaşıracaksınız!

Genellikle soda ve maden suyu ayrımı gözetilmeden ikisini de tanımlamak için aynı kelimeler kullanılsa da aslında birbirinden çok daha farklı iki ürünü temsil eder. Birbirlerinden farklı olan bu ürünler, farklı içeriklere sahiptir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:50

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında olan yeraltı sularından elde edilen ve katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerir. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellikle, kaynağından elde edilen özel oranlarda mineraller içerir.





500 ppm'den daha az mineral içerenler düşük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla mineral içerenler ise "yüksek mineralli su olarak tanımlanıyor. Maden suyu, yerin en derin katmanlarından gelirken çıktığı nokta, jeolojik özelliklerin yapısını bünyesinde barındırır. Magmadan aldığı karbondioksit gazının basınç oranı, bu suyun yeryüzüne çıkmasını sağlar. Bu nedenle maden suları, mineral yönünden oldukça zengindir.