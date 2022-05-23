Maden suyu ve soda arasındaki farkı duyunca çok şaşıracaksınız!

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında olan yeraltı sularından elde edilen ve katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerir. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellikle, kaynağından elde edilen özel oranlarda mineraller içerir.
500 ppm'den daha az mineral içerenler düşük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla mineral içerenler ise "yüksek mineralli su olarak tanımlanıyor. Maden suyu, yerin en derin katmanlarından gelirken çıktığı nokta, jeolojik özelliklerin yapısını bünyesinde barındırır. Magmadan aldığı karbondioksit gazının basınç oranı, bu suyun yeryüzüne çıkmasını sağlar. Bu nedenle maden suları, mineral yönünden oldukça zengindir.
Maden suyu, içeriğinde bulunan alkali mineraller sayesinde vücudun çeşitli elektrolitlerinin düzeyini dengeler ve özellikle potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve fosfat yoğunluğunda da dengeler. Bu mineraller, organizmanın biyokimyasal reaksiyonlarına aktif olarak katılır ve düzenler.
MADEN SUYU İLE SODA ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Maden suyu da soda da mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir. Ancak maden suyu saf ve mineral deposudur. Maden suyu içerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşur. Soda ise içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbonhidrat eklendiğinde elde edilir. Maden suyunun minerali oldukça zenginken, soda mineral içermemektedir.