Makarna Bozulur Mu? Paketi Açılmış Makarna Kaç Gün Dayanır?

Makarnanın tok tutma özelliği ile oldukça sık tüketilir. Soslu, salçalı ve sade gibi farklı şekillerde tüketilebilen makarna, çocukların da çok sevdiği besinler arasında yer alır. Farklı şekillerde karşımıza çıkan makarna bozulur mu ve paketi açılmış makarna kaç gün dayanır gibi sorular da akıllarda sıklıkla yer edinir.

Makarna Bozulur Mu?

Marketten hazır olarak alınan her besinin, belirli bir son kullanma yani tüketim tarihi vardır. Son kullanma tarihi geçen besinlerde, gıda zehirlenmesi riski bulunur. Bu nedenle öncelikle alınan makarnanın son kullanma tarihine bakmak büyük önem taşır. Yine de uygun saklama koşullarında son kullanma tarihinin ardından 1 yıl daha tüketilebilir. Bu nedenle makarna uzun raf ömrüne sahip bir besin olarak bilinir.

Pişmiş makarna ise oda sıcaklığında 2 saat içinde bozulmaya başlar. Özellikle nemli ortamlar, pişmiş makarnanın bozulma süresini hızlandırır. Bu nedenle makarnanın serin ve kuru ortamda saklanması gerekir.

Paketi Açılmış Makarna Kaç Gün Dayanır?

Makarnanın paketini açtıktan sonra hemen bozulmaz. Yalnızca dikkat edilmesi gereken bir unsur bulunur; paketin kalanını hava almayan bir kapta ya da poşette saklamak. İşte bu kadar!