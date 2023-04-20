Masalardaki bardak izini tek hamlede yok ediyor! Mobilyanızı ilk günkü haline döndürecek yöntem…

Bu yöntemin dışında bir seçenek arayanlar için ise farklı imkanlar da bulunuyor. İşte en etkililerden biri…

Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve doğal. Beyaz sirke, zeytinyağı, tuz ve pamuklu bez kullanarak mobilyalarınızdaki bardak izlerini tek hamlede yok edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek mobilyalarınızı ilk günkü haline döndürebilirsiniz.

Bardak İzlerini Temizleyin: Sirke, cilalı mobilyaların yüzeyindeki lekeleri çıkarmak için doğal bir temizleyicidir. Bardak izleri genellikle mobilyaların cilalı yüzeylerinde bulunur. Bu nedenle, öncelikle izlerin bulunduğu yüzeyi hafifçe nemlendirin ve ardından bir miktar beyaz sirkeyi bir pamuklu bez yardımıyla izlerin üzerine uygulayın.

Tuz ve Zeytinyağı Karışımı Hazırlayın: Bardak izlerini tamamen çıkarmak için tuz ve zeytinyağı karışımı kullanabilirsiniz. Bir kapta, birkaç damla zeytinyağı ve bir çay kaşığı tuz karıştırın. Karışımı iyice karıştırdıktan sonra, hazır olacaktır.