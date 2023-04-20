Masalardaki bardak izini tek hamlede yok ediyor! Mobilyanızı ilk günkü haline döndürecek yöntem…

Bir bardak altlığı kullanmayı unutup ardında leke bıraktığını görmek herkesin huzurunu kaçıran bir durumdur. Bu halkaları kalıcı olabilir veya uygun şekilde temizlenmezse yüzeye de zarar verebilir.
Bu halkaları, çoğunlukla ahşabın kaplamasında nem sıkıştığında ortaya çıkar. En çok yemek masalarında, sehpalarda ve insanların bardak altlığı kullanmadan sıcak veya soğuk bir içecek koyacakları yan sehpalarda görülürler.
Su lekelerini çıkarmaya çalışmadan önce, lekenin rengini tespit etmek önemlidir.
"Beyaz" bir su halkası, ahşabın yüzeyinde hapsolmuş nemdir, "koyu" su lekeleri ise sıvının ahşaba ulaştığını gösterir. Su ahşaba ulaştıysa, yüzeyin tamamen yeniden cilalanması gerekebilir.
Bunu akılda tutarak, önereceğimiz yöntemle bardak lekelerinden kurtulmanız mümkündür.
Temizlik uzmanı, ahşap mobilyalardan su halkalarını çıkarmak için mayonez kullanılmasını önerdi.
Ahşap mobilyalardan su halkalarını çıkarmak zor olabilir, ancak mayonez şaşırtıcı derecede etkili bir çözümdür.Su halkasına az miktarda mayonez sürün ve temiz, kuru bir bezle silmeden önce birkaç saat bekletin.
Mayonezdeki yağ, su lekesini kaldırmaya ve ahşabın doğal parlaklığını geri kazanmasına yardımcı oluyor.
FARKLI BİR SEÇENEK DAHA BULUNUYOR
Bu yöntemin dışında bir seçenek arayanlar için ise farklı imkanlar da bulunuyor. İşte en etkililerden biri…
Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve doğal. Beyaz sirke, zeytinyağı, tuz ve pamuklu bez kullanarak mobilyalarınızdaki bardak izlerini tek hamlede yok edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek mobilyalarınızı ilk günkü haline döndürebilirsiniz.
Bardak İzlerini Temizleyin: Sirke, cilalı mobilyaların yüzeyindeki lekeleri çıkarmak için doğal bir temizleyicidir. Bardak izleri genellikle mobilyaların cilalı yüzeylerinde bulunur. Bu nedenle, öncelikle izlerin bulunduğu yüzeyi hafifçe nemlendirin ve ardından bir miktar beyaz sirkeyi bir pamuklu bez yardımıyla izlerin üzerine uygulayın.
Tuz ve Zeytinyağı Karışımı Hazırlayın: Bardak izlerini tamamen çıkarmak için tuz ve zeytinyağı karışımı kullanabilirsiniz. Bir kapta, birkaç damla zeytinyağı ve bir çay kaşığı tuz karıştırın. Karışımı iyice karıştırdıktan sonra, hazır olacaktır.
Karışımı Bardak İzlerine Uygulayın: Hazırladığınız tuz ve zeytinyağı karışımını, pamuklu bir bez yardımıyla bardak izlerinin üzerine uygulayın. Karışımı izlerin üzerine iyice sürün ve birkaç dakika bekletin. Bu, karışımın izlerin içine nüfuz etmesine yardımcı olacaktır.
İzleri Temizleyin: Son adımda, izlerin üzerindeki tuz ve zeytinyağı karışımını, temiz bir pamuklu bez yardımıyla hafifçe silin. Bu, bardak izlerinin mobilyalarınızdan tamamen çıkmasını sağlayacaktır.