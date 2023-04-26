Maydanoz Nasıl Saklanır? Çiğ Maydanoz Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Maydanoz nasıl saklanır kısmı, bitkinin uzun süre saklanması ile ilgilidir. Bu sayede maydanoz çürümeyecektir. Tabii buzdolabında saklanır mı, çiğ Maydanoz derin dondurucuya konur mu soruları bizim önceliğimizi oluşturmaktadır. Çünkü cevaba göre bu işlemin nasıl olduğuna değinilecektir. Nasıl olduğuna yönelik sorularda da ifade edilmesi gereken noktalar vardır. Derin dondurucuya maydanoz nasıl konulur, Maydanoz buzluğa nasıl atılır soruları içerisinde birtakım yöntemleri barındırmaktadır.

Maydanoz Nasıl Saklanır?

Maydanoz her yemeğe girebilen muhteşem bir bitkidir. Kısırın içerisine, mercimek köftesinin içerisine, salatanın içerisine ya da başka yemeklere de maydanozu koyabiliriz. Kendine özgü tadı ve kokusu vardır. Ayrıca markete ya da pazara gittiğinizde ve yeşilliklerin olduğu tarafa yöneldiğinizde burnunuza buram buram kokacak bir kokusu vardır. Yemekler dışında maydanozu kaynayan sıcak suya attığınızda ve demlendikten sonra içtiğinizde de birçok şeye iyi gelmektedir. Kendisinden bu kadar çok bahsetmişken nasıl saklandığından da bahsetmek gerekir. Maydanoz saklama yöntemleri:

Aldığınız maydanozları yıkadıktan sonra maydanozunun çokluğuna göre bir bardağa, bir kaba su doldurmalısınız. Su dolu kabın içerisine maydanozunu koymalısınız. Fakat maydanozun sap kısmı suya gelmelidir.

Maydanozu saklamanızı sağlayacak diğer bir yöntem ise maydanozun buzluğa atılmasıdır.

Çiğ Maydanoz Dondurucuya Konur Mu?

Diğer ifade edilenler içerisinde maydanozun nerelerde kullandığından bahsedilmiştir. Kullanım alanı fazla olunca saklamaya da ihtiyaç duyarız. Çünkü maydanoz alındığı zaman genelde fazla alınır. Maydanoz konulan yemek yaptığınızda sakladığınız kısımdan çıkartırsınız ve taze bir şekilde kullanırsınız. Saklanılan maydanozun taze kalması için bazı püf noktalar vardır. İlk olarak maydanozu pişirmeden derin dondurucuya ya da buzdolabına koymak mümkün mü sorusunu yanıtlamak gerekir. Çünkü püf noktalardan biri bu sorunun cevabında yatmaktadır. Çiğ maydanoz dondurucuya konur mu sorusuna konur cevabını vermemiz gerekir.

Maydanoz Buzlukta Nasıl Saklanır?

Maydanozun iki türlü saklanma çeşidi vardır. İlk saklama çeşidinde sadece yıkamanız ve sapının suda tutmanız yeterli olacaktır. Diğer saklama çeşidi ise konu başlığı ile ilgilidir. Maydanozu buzlukta saklamak aslında kolaydır. Sadece izlenmesi gereken yollar vardır. Bu yollar sırasıyla şöyledir:

İlk yol maydanozun iyice temizlenmesinden geçmektedir. Bunu için su dolu bir kaba karbonat ya da sirke koyabilirsiniz. Bu su da maydanozları bekletebilirsiniz ve daha sonra yıkabilirsiniz. Bu işlem sonucu maydanozun temizlenecektir.

Yıkanan maydanozları muhakkak kurutmalısınız.

Kuruttuğunuz maydanozları doğramanız gerekmektedir.

Doğradığınız maydanozları poşetlere yerleştirmelisiniz.