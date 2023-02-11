Meğer aşçılar bu mayalama yöntemini uyguluyormuş! İşte yoğurdu taş gibi yapan formül…

Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar. Öyleyse gelin birlikte sağlıklı ve lezzet deposu yoğurt mayalama yöntemlerine bir bakalım…

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!