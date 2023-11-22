Meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Tertemiz olmaları için yıkamadan önce…

Meyve ve sebzeler sağlığımız için faydalı olsa da tamamı tüketilmeden önce temizlenmelidir. Uzmanlar, “Bir meyvenin kabuğunu yemeyecek olsanız bile, kesmeden önce yıkanması gerekir çünkü açtığınızda dışarıdaki kalıntılar içeriye aktarılabilir ve iç kısmı kirletebilir" diyor. Peki en doğru temizlik nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:30 PAYLAŞ ABONE OL

Meyve ve sebzeler kirden daha fazlasını taşıyabilir. Uzmanlara göre Salmonella, E. coli ve Listeria gibi mikropları da taşıyabilirler . Bu, özellikle 65 yaş üstü yetişkinler, beş yaşın altındaki çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan herkes için tehdit oluşturan gıda zehirlenmesine yol açabilir.

MEYVE VE SEBZELERİ YIKAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BUNA DİKKAT Mutfakta herhangi bir şeye dokunmadan önce daima ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkayarak başlamanız öneriliyor. Ardından ellerinizi kağıt havluyla ya da temiz bir havluyla kurulayın. Daha sonra ürünlerinizi en az 10 saniye boyunca soğuk musluk suyunun altında tutun ve dış yüzeyinin tamamının suya değip durulandığından emin olun. Bu soğuk durulama işlemi, ürünün yüzeyindeki pestisitlerin ve/veya kirin temizlenmesine yardımcı olacaktır.