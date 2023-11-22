Meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Tertemiz olmaları için yıkamadan önce…

Meyve ve sebzeler kirden daha fazlasını taşıyabilir. Uzmanlara göre Salmonella, E. coli ve Listeria gibi mikropları da taşıyabilirler . Bu, özellikle 65 yaş üstü yetişkinler, beş yaşın altındaki çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan herkes için tehdit oluşturan gıda zehirlenmesine yol açabilir.
MEYVE VE SEBZELERİ YIKAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BUNA DİKKAT
Mutfakta herhangi bir şeye dokunmadan önce daima ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkayarak başlamanız öneriliyor. Ardından ellerinizi kağıt havluyla ya da temiz bir havluyla kurulayın. Daha sonra ürünlerinizi en az 10 saniye boyunca soğuk musluk suyunun altında tutun ve dış yüzeyinin tamamının suya değip durulandığından emin olun. Bu soğuk durulama işlemi, ürünün yüzeyindeki pestisitlerin ve/veya kirin temizlenmesine yardımcı olacaktır.
HANGİSİ NASIL YIKANMALI?
Elma veya patates gibi sert bir ürünü yıkıyorsanız sert kıllı bir fırça alıp akan su altında fırçalamanız öneriliyor. Kıl, oyuklara gömülü olan kirleri temizleyecektir. Sabun gerekli değildir. Uzmanlar, "Meyve ve sebzelerinizi temizlerken soğuk, akan musluk en iyi seçenektir" diye açıklıyor.
Yeşil yapraklı sebzelerin dikkatli bir şekilde yıkanması gerekir. Yaprakları elle ayırma k ve yaprakları tek tek durulamak en iyisi olacaktır. Alternatif olarak, yapraklı ürünleri bir kase soğuk suya koyabilirsiniz. İşiniz bittiğinde kirli suyu diğer malzemelerinizin üzerine dökmemeye dikkat ederek boşlatmanız önemlidir.
Meyveler, mantarlar ve yumuşak meyveler gibi ürünler fırçayla temizlenemeyecek kadar hassastır. Bunun yerine, onları sabit bir soğuk musluk suyu altında tutun ve kir veya yabancı maddelerden arındırmak için parmaklarınızı yavaşça yanlardan aşağı doğru gezdirin.
KURUTMA AŞAMASI
Ürünleriniz temizlendikten sonra temiz bir kağıt havlu veya özel bir bezle kurulamanızı öneriliyor. Uzmanlar, "Bu, daha fazla bakterinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır" diyor. "Ürününüzü hafifçe vurarak kurutabilir veya havlunun üzerine düz bir şekilde serebilirsiniz." Kuruduktan sonra her zamanki gibi yiyebilir veya hazırlayabilirsiniz.