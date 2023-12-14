Mıknatıs Gümüşü Çeker Mi? Gümüş Mıknatısa Yapışır Mı?

Mıknatıs, büyüklüğüne göre çekme etkisi değişen bir üründür. Bu özelliği sayesinde mıknatısın elektronik sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını görebilirsiniz. Mıknatısın demire yapıştığı hemen herkes tarafından bilinir. Fakat mıknatısın değerli metallere yapışma durumu merak konusudur. Mıknatıs gümüşü çeker mi veya gümüş mıknatısa yapışır mı gibi soruların cevabını bulmanız bu anlamda merakınızı giderecektir.

Mıknatıs Gümüşü Çeker Mi?

Mıknatıs, başta demir olmak üzere çok sayıda metali çekme etkisine sahiptir. Bunun yanında birçok metal üzerinde de çekme etkisi yoktur. Mıknatısın çekme etkisi olmayan cisimlerin başında değerli metaller gelir. Mıknatıs altın, gümüş gibi değerli metalleri çekemez. Yani mıknatıs, altın ve gümüş gibi metallere yapışmaz. Mıknatısın yapışma özelliği, demir gibi sert metallerde kendini gösterir.

Gümüş Mıknatısa Yapışır Mı?

Altın gibi gümüşün de ayarları vardır. Gümüşün ayarı ne olursa olsun mıknatıs gümüşün üzerine yapışmaz. Aynı şekilde altın üzerine de mıknatısın yapışma özelliği yoktur. Mıknatısın yapışma özelliği, içerisindeki artı ve eksi elektronların hareketi ile ilgilidir. Demir gibi metaller bu hareketi kolaylaştırır ve mıknatısın yapışmasını sağlar.

Mıknatıs, metaller üzerindeki yapışma özelliği sayesinde hayatın birçok alanında işleri kolaylaştırır. Bunun yanında elektronik sanayinde de mıknatısın yaygın olarak kullanıldığı görülür. Mıknatısın doğru yerde kullanılması için mıknatısın hangi metalleri çektiğinin bilinmesi gerekir. Bu sayede mıknatıstan en yüksek verim elde edilebilir.