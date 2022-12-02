Mikrodalga fırını tertemiz yapın! Tüm yemek kalıntılarından kolayca kurtulacaksınız…

Aslında, bir mikrodalgayı temizlemek ve parlaklığını korumak şaşırtıcı derecede kolaydır. Mikrodalga filtresinin nasıl temizleneceği de dahil olmak üzere bir mikrodalganın içini ve dışını nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

MİKRODALGA FIRIN NE KADAR SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Mikrodalga mutfakta çok pratik bir cihaz olduğu için genellikle günün her saati kullanılır. Bu nedenle, mikrodalganızı ayda bir kez derinlemesine temizlemeyi ve tezgahı her sildiğinizde dışını da silmeyi ihmal etmemek önemlidir. Bu süreçte lekelerin veya kötü kokuların ortaya çıktığını fark ederseniz, sıklığı artırın. Temizlik uzmanı Vera Peterson, "Mikrodalgaların normalde bakım kalitesine bağlı olarak yaklaşık beş ila 10 yıllık bir ömrü vardır" diyor . "Düzenli temizlik, mikrodalga fırınınızın en iyi çalışır durumda kalmasına yardımcı olur."