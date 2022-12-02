Mikrodalga fırını tertemiz yapın! Tüm yemek kalıntılarından kolayca kurtulacaksınız…

Aslında, bir mikrodalgayı temizlemek ve parlaklığını korumak şaşırtıcı derecede kolaydır. Mikrodalga filtresinin nasıl temizleneceği de dahil olmak üzere bir mikrodalganın içini ve dışını nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
MİKRODALGA FIRIN NE KADAR SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Mikrodalga mutfakta çok pratik bir cihaz olduğu için genellikle günün her saati kullanılır. Bu nedenle, mikrodalganızı ayda bir kez derinlemesine temizlemeyi ve tezgahı her sildiğinizde dışını da silmeyi ihmal etmemek önemlidir. Bu süreçte lekelerin veya kötü kokuların ortaya çıktığını fark ederseniz, sıklığı artırın. Temizlik uzmanı Vera Peterson, "Mikrodalgaların normalde bakım kalitesine bağlı olarak yaklaşık beş ila 10 yıllık bir ömrü vardır" diyor . "Düzenli temizlik, mikrodalga fırınınızın en iyi çalışır durumda kalmasına yardımcı olur."
TEMİZLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
TALİMATLAR
Bölgesel lekeleri ve dökülmeleri temizleyin. Giysileri çamaşır makinesine atmadan önce noktasal olarak lekeli alanları temizlemeniz gibi, mikrodalgada ağır, inatçı lekeleri noktasal olarak temizlemeniz de yararlıdır. Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu birleştirip serbestçe püskürtmeniz yeterlidir. Mikrodalgaya uygun bir kabı su ve sirke ile doldurun Mikrodalgaya uygun bir kabı iki bardak su ve iki yemek kaşığı sirke ile doldurun. Elinizde sirke yoksa, bunun yerine taze sıkılmış limon suyu da kullanabilirsiniz.
Uzman dokunuşu: Kaseye küçük bir tahta kaşık ekleyin veya karışıma bir kürdan yerleştirin. Bu, su ısınırken ahşaba karşı kabarcıkların oluşmasına izin vererek suyun aşırı ısınmasını ve fokurdayarak kaynamasını önler.
Üç dakika mikrodalga: Kapağı kapatın ve mikrodalgayı üç dakika en yüksek ayarda çalıştırın. Ardından kapağı açmadan her şeyin 15 dakika daha yerleşmesine izin verin . Bu bekleme süresi, mikrodalganın ekstra buhar almasını sağlar ve bu da yapışmış lekelerin parçalanmasına yardımcı olur.
Hazneyi ve döner tablayı çıkarın: Ellerinizi korumak için fırın eldiveni kullanarak kaseyi mikrodalgadan dikkatlice çıkarın ve bir kenara koyun (henüz dökmeyin). Lavaboda yıkayabilmek için döner tabla tepsisini de çıkarın.
İçini silin: Temiz bir mikrofiber bezi sirke karışımınızla nemlendirin ve mikrodalga fırınınızın içini silin. Kirlerin çoğu anında çıkacaktır, ancak inatçı noktalar veya ulaşılması zor alanlar varsa, çizilmez bir ovma aleti kullanabilirsiniz.
Döner tablayı temizleyin: Mikrodalga döner tablayı bulaşık deterjanı, sıcak su ve süngerle temizleyin. Temiz bir bulaşık beziyle kurulayın ve tekrar temiz mikrodalga fırına koyun.
Dış kısmı temizleyin: Çok amaçlı bir temizleyiciyi temiz bir beze püskürtün ve dışını silin. (Asla doğrudan kontrol panelinin üzerine püskürtmeyin.) Peterson, "Paslanmaz çelik aletler için, bezi suya ve bulaşık deterjanına batırın, sıkın ve ardından dokuyla silin." Kontrol panelini, yanları, üstünü ve altını silmeyi unutmayın.
DAHA UZUN SÜRE TEMİZ TUTMANIN ANAHTARI
Pırıl pırıl bir mikrodalgaya sahip olmak büyük bir zor gibi gelebilir. Ancak bu adımları uygulayarak uzun süre temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.
Yemeğinizi Örtün: Bu sayede kirlenmesini baştan önleyebilirsiniz. Mikrodalganızı çalıştırmadan önce sıçrayabilecek yiyeceklerin üzerine mikrodalgaya uygun bir örtü veya kağıt havlu koyun.
Dökülenleri Hemen Temizleyin: Yeni dökülenleri temizlemek, uzun süre yer etmiş lekelere kıyasla çok daha kolaydır. Peterson, "Dökülme meydana gelirse, çoğu ılık sabun ve suylakolayca çıkarılabilir" diyor.
Mikrodalgaya Uygun Yemekler Kullanın: Mikrodalgada daima mikrodalgaya uygun yemekler kullanın. Bazı malzemeler eriyebilir veya kıvılcım çıkararak dağınıklığa veya yangına neden olabilir. Tabağın alt kısmında (veya orijinal ambalajında) "mikrodalgaya uygun" ibaresi bulunmalıdır ve kullanıldığında çok ısınmamalıdır.
Pişirme Sürelerini Takip Edin: Mikrodalga dağınıklığının en yaygın nedenlerinden biri, yiyeceğin aşırı pişmesidir. Bunun olmasını önlemek için her zaman önerilen pişirme sürelerine uyun. Güç ayarının düşürülmesi, yiyeceklerin aşırı ısınmasını da önleyebilir.
Rutin Olarak Temizleyin: Yine, pırıl pırıl kalması için mikrodalga fırınınızı ayda bir kez derinlemesine temizlemeyi ihmal etmemeniz önemlidir.