Minik Emir’e şans ikinci kez güldü: Son andaki bir organ bağışıyla hayata döndü

"SON ANDA YAPILAN ORGAN BAĞIŞI ÇOCUĞUMA HAYAT OLDU"

Baba Sedat Çelik ise oğlunun şanslı bir hasta olduğunu, ikinci kez kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu anlattı. Hastalık sürecinde zaman zaman umutsuzluğa kapıldıklarını belirten baba Çelik, "İlk nakil öncesi olduğu gibi ikincisinde de ümidimiz kesilmişti. Son anda yapılan organ bağışı çocuğuma hayat oldu. Biz de onun şokundayız, hiç beklemiyorduk. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çelik, eşiyle organlarını bağışlayacaklarını ifade etti. Emir Çelik de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu, bir an önce taburcu olmak istediğini söyledi. Nakil operasyonunda görev alan Doç. Dr. Alper Uğuz da ameliyatı sırasında 20 sağlık çalışanının zamana karşı yarıştığını anlattı.