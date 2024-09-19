Mont Kaç Derecede Yıkanır? Kaşe, Elyaf, Şişme Mont Makinede Yıkanır Mı, Hangi Programda Atılır?

Montlar, farklı hava koşullarına ve kullanım ihtiyaçlarına göre farklı malzemelerden ve tasarımlarla üretilir. Örnek verecek olursak, kışlık montlar genellikle kalın ve sıcak tutan malzemelerden yapılırken, mevsimlik montlar daha ince ve hafif malzemelerden yapılır. Kışlık montlardan olan kaşe, elyaf, şişme mont kaç derecede yıkanır ya da makinede montlar hangi programda yıkanır dediğimizde titiz davranarak düşük sıcaklıklarda yıkama yapılması gerektiğini öğreniriz.

Mont Kaç Derecede Yıkanır?

Kış aylarında soğuktan korumak amacıyla giyilen kalın ve sıcak tutan montlardır. Genellikle yün, kaşmir, elyaf, şişme mont ya da kaz tüyü gibi malzemelerden yapılırlar. Çamaşır makinesinde hassas ayar, hassas kumaşlar için tasarlanmış bir yıkama programıdır. Bu program, kumaşın zarar görmesini önlemek için daha düşük sıcaklık ve daha düşük devirde çalışır. Montları yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Montu yıkamadan önce etiketini kontrol edin. Etiket üzerinde, montun yıkama talimatları yer almaktadır.

Montu yıkarken, çamaşır makinesinde fazla doldurmamaya dikkat edin.

Montu yıkarken, sert deterjanlar veya ağartıcılar kullanmayın.

Montu yıkadıktan sonra, şeklini koruması için hemen kurutun.

Bu noktalara dikkat ederek, montlarınızı uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.

Kaşe, Elyaf, Şişme Mont Makinede Temizlenir Mi, Hangi Programda Yıkanır?

Montunuzu sıkarak veya döverek kurutmak, içindeki dolgu malzemelerine zarar verir. Bu nedenle, Montunuzu sıkmadan fazla sudan çıkarın ve ardından bir havlunun üzerine sererek veya düşük sıcaklıkta kurutma makinesini kullanarak kurutmayı yapın. Kaşe, elyaf ve şişme montlar, çamaşır makinesinde yıkanabilirler. Ancak, bu montların yıkanması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu püf noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kaşe Mont Yıkama

Kaşe montlar, hassas bir malzemedir. Bu nedenle, çamaşır makinesinde yıkanırken dikkatli olunmalıdır. Kaşe montları yıkamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Montun fermuarını kapatın ve varsa kapüşonunu çıkartın. Montu ters çevirin. Çamaşır makinesinde hassas yıkama programı seçin. Yıkama sıcaklığını 30 dereceye ayarlayın. Deterjan olarak sıvı deterjan kullanın. Montu yıkadıktan sonra, kurutma makinesinde düşük ısıda kurutun.

Elyaf Mont Yıkama

Elyaf montlar, kaşe montlara göre daha dayanıklı bir malzemedir. Bu nedenle, çamaşır makinesinde yıkanırken daha az dikkat gerektirir. Elyaf montları yıkamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Montun fermuarını kapatın ve varsa kapüşonunu çıkartın. Montu ters çevirin. Çamaşır makinesinde normal yıkama programı seçin. Yıkama sıcaklığını 30 dereceye ayarlayın. Deterjan olarak sıvı deterjan kullanın. Montu yıkadıktan sonra, asarak kurutun.

Şişme Mont Yıkama

Şişme montlar, kaz tüyü veya elyaf dolgu malzemesine sahiptir. Kaz tüyü şişme montlar, makinede yıkanırken daha dikkatli olunması gereken montlardır. Kaz tüyü şişme montları yıkamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Montun fermuarını kapatın ve varsa kapüşonunu çıkartın. Montu ters çevirin. Çamaşır makinesinde hassas yıkama programı seçin. Yıkama sıcaklığını 30 dereceye ayarlayın. Deterjan olarak sıvı deterjan kullanın. Montu yıkadıktan sonra, kurutma makinesinde düşük ısıda kurutun.

Bu kumaşlar, normal yıkama programlarında kullanılan yüksek sıcaklık ve yüksek devirden zarar görebilir. Hassas ayar, bu kumaşların daha uzun ömürlü olmasını sağlar.