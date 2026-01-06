Musluk kirecine 5 dakikada doğal çözüm: Ayna gibi parlıyor

Suda çözünmeyen kireç, bir yüzeye yapıştığı zaman oldukça inatçı bir hal alır ve temizlenmesi zor bir hale gelir. Bu nedenle kireci parçalamak için bir aside ihtiyaç duyacağımızdan en etkili yöntemlerden biri üzerine limon uygulamak olacaktır.