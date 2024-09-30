Musluktaki su lekelerini anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme parıl parıl yapıyor…

Sosyal medyada videolar paylaşan bir kullanıcı musluk üzerindeki inatçı su lekelerini temizlemek için oldukça pratik bir çözümünü paylaştı.

MUSLUK LEKELERİNE KESİN ÇÖZÜM

Kullanıcı, musluğun üzerindeki lekeler için mum önerisinde bulunuyor.

İlk olarak mumu musluğun her tarafına sürün ve mikrofiber bir bez ile temizleyip üzerine su dökün.

Musluğunuzun parıl parıl olduğunu göreceksiniz.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Musluğunuzun parıl parıl görünmesini istiyorsanız sizler için derlediğimiz alternatif yöntemleri de deneyebilirsiniz.

LİMON KABUĞU

Limonda bulunan asidik özellik sayesinde musluktaki inatçı leke ve kireci temizlemek oldukça pratik olacaktır.

Limon kabuklarını musluğun lekeli kısımlarına sürün ve 10 dakika bekleyin.

Bekleme süresi dolduğunda bir bez ya da sünger yardımı ile musluğu silin ve su ile durulayın.

BEYAZ SİRKE

Yumuşak bir süngerin üzerine bir miktar beyaz sirke dökün ve musluğun lekeli bölgelerini buz bez ile silin.

Durulamadan önce 30 dakika bekleyin ardından soğuk su ile durulayıp kuru bir bez ile üzerinden geçin.