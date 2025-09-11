Mutfağınızı asla beyaza boyamayın! Bakın nasıl bir zararı varmış...

Uzmanı mutfak için seçilen renkler hakkında şunu dedi: "Renk, bir mekanın nasıl hissettireceğini belirler. Küçük bir değişiklik bile mutfağınızın atmosferini tamamen değiştirebilir."
İç mimar, yardımcı olmak için mutfakta kullanılmaması gereken renkleri ve mekana uyum sağlayacak renkleri de paylaştı.
1. NEON VEYA FLORESAN RENKLER
Uzman şöyle açıklıyor: "Neon veya floresan tonlar göz alıcı olsa da görsel olarak kaotik ve trendlere duyarlı hissettirebilir. Ayrıca kaygı ve huzursuzluk ortamı yaratabilirler.
"Daha sakin bir his için gül kurusu gibi yumuşak pembeler tercih edilebilir, zarafet katar ve çeşitli yüzeyler ve aksesuarlarla şekillendirilmesi çok daha kolaydır."
2. KOYU TONLAR
Ayrıca, küçük mutfakları "sıkışık" hissettirebilecekleri ve doğal ışığı emebilecekleri için koyu tonlardan kaçınmak en iyisidir.
Uzman, bunun özellikle sınırlı güneş ışığına sahip mutfakları genellikle "soğuk veya bunaltıcı" hissettirdiğini söyledi. Odayı boğmadan dramatik bir etki yaratmak için, özellikle sıcak metaller veya ahşap dokularla eşleştirildiğinde koyu lacivert veya orman yeşili renklerini tercih edilebilir.
3. BEYAZ
Uzman şöyle devam etti: "Beyaz klasik görünebilir, ancak steril hissettirebilir, kolayca leke gösterebilir ve canlı bir mutfak için gereken sıcaklıktan yoksun olabilir. Kremsi kırık beyazlar, sıcak bej veya soluk gri-kahverengi, hafif bir yumuşaklık ve davetkar bir dokunuş katarken parlaklığını koruyabilir."
Eğer beyaz dolap kullanmayı düşünüyorsanız, daha sıcak zemin döşemelerini veya tezgahları ve aksesuarları tercih etmeniz önerilir.
4. KIRMIZI VE SARI
Ayrıca, duyuları aşırı uyarabilecekleri ve sık kullanılan bir alan olduğundan "görsel yorgunluğa" neden olabilecekleri için kırmızı ve sarı renklerden kaçınmak en iyisidir.
HANGİ RENKLER TERCİH EDİLMELİ?
Uzmanlar bunun yerine mekana "enerji" katmak için terracotta gibi yumuşak toprak rengi veya şeftali tonlarını öneriyor.
Rossella şunları kaydetti: "Doğru mutfak rengini seçmek sadece stil ile ilgili değil, aynı zamanda canlı, davetkar ve yaşam tarzınıza mükemmel şekilde uyan bir alan yaratmakla ilgilidir.