Muz Nasıl Saklanır? Muz Buzlukta Saklanır Mı, Nasıl Konur, Ne Kadar Süre Muhafaza Edilir?

Muz nasıl saklanır konusu, muzun uzun süre bozulmadan kalmasını öğrenmek için yapılır. Bu meyveyi sevenler, muzu buzlukta saklamayı da düşünebilirler. Peki, muz buzlukta saklanır mı? Kimileri de uzu buzdolabını koymayı tercih edebilir. Muz buzdolabına konur mu sorusu da burada araştırılması gerekenler arasındadır. Muz kararmaması için dolapta nasıl ve kaç gün saklanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muz Nasıl Saklanır?

Muz, büyük küçük herkesin sevdiği meyvelerden biridir. Muzun ideal saklama koşullarının bilinmesi de muzun uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlayacaktır. Muz, serin ve kuru ortamda muhafaza edilmesi gereken meyveler arasındadır. Muzla ilgili karşılaşılan en büyük problem, belli bir süre sonra muzun kararmasıdır. Bu kararmanın önüne geçmek adına muz her zaman serin ve kuru ortamda saklanmalıdır.

Muzun kararması, sap denilen bölümden başlar. Bu bölümlerin streç film ile sarılması halinde muzun kararmasının önüne geçilebilir. Muzun uzun süre saklanmasının sırrı, hava almasına engel olmaktır. Hava almayan muzun da uzun süre bozulmadan muhafazası mümkün olacaktır.

Muz Buzlukta Saklanır Mı?

Muzun buzdolabında saklanması en doğru saklama yöntemidir. Fakat muzu buzluğa ya da derin dondurucuya koymayı da düşünebilirsiniz. Bunu yaparken muzu kabuğundan ayırarak ve dilimli şekilde buzluğa koymanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Aynı zamanda dilimlenmiş muzu streç filme sararak hava almasına engel olmanız da dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Bu sayede muzu bozulmadan 1-2 ay buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.