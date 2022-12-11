Neden bazı cipsler ayak gibi kokar?

Peynirli cipslerin ayak gibi kokmasının altında yatan sebebini biliyor musunuz? Aslında kokan şey içindeki kimyasal oluyor. Üstelik bu kimyasal sadece peynir de değil ayaklarımızda da bulunuyor. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
AYAK İLE AYNI KİMYASALI TAŞIYOR
Ayaklar terlediği zaman salgılanan ve keskin bir koku yayan o kimyasal, yani isovaleric acid oluyor. Sadece ayağımızda var olduğunu düşünebiliriz faka durum pek de öyle değil. Özellikle bu asit sert ve küflü peynirlerin içinde fazlasıyla bulunuyor. Bunun sonucunda ise yediğimiz cipslerin içinden ayak kokusu alıyormuş hissiyatına kapılıyoruz. Sonuç olarak bu asidin ortaya çıkmasıyla, cipslerde sanki uzun süredir yıkanmamış bir ayak kokusu alıyoruz.
CİPSLER ÇOK SAĞLIKSIZ
Cipslerdeki sodyum içeriği kardiyovasküler sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Yüksek sodyum alımı kan basıncında artışa neden olabilir ve bu da inme, kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı ve böbrek hastalığına yol açabilir.
Sık cips tüketimi, cipslerde bulunan yağ miktarı ve türü nedeniyle yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunabilir. Çoğu cips, en tehlikeli tür olan trans yağları oluşturan bir işlem olan derin yağda kızartılır. Ek olarak, cips kızartmak için kullanılan yağlar genellikle doymuş yağlardır ve bu da yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunur.
Cipsler tipik olarak kilo alma ve obezite riskini artırabilen yağ ve kalori bakımından yüksektir. Bir ons sade patates cipsi veya yaklaşık 15 ila 20 cips, yaklaşık 10 gram yağ ve 154 kalori içerir. "Sağlık İşleri" nde 2015 yılında yapılan bir araştırma, yağda kızartılan patateslerin kilo alımıyla en güçlü şekilde bağlantılı gıdalar arasında olduğunu buldu. Aşırı kilolu veya obez olmak diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri riskini artırır.
SAĞLIKLI ALTERNATİFLER
Fırında patates cipsi ve tortilla cipsleri, yine de yüksek sodyum seviyeleri içermelerine rağmen, kızarmış cipslere göre kalori ve yağ bakımından daha düşük olma eğilimindedir. Tuzsuz tam buğday krakerleri ve patlamış mısır, az yağlı, düşük kalorili seçeneklerdir ve ayrıca ekstra lif sağlar, bu da onları cipslerden daha iyi atıştırmalık seçenekler haline getirir. Diğer sağlıklı alternatifler arasında düşük sodyumlu, fırınlanmış sebze cipsleri veya elma cipsleri bulunur.