Neden bazı cipsler ayak gibi kokar?

Peynirli cipslerin ayak gibi kokmasının altında yatan sebebini biliyor musunuz? Aslında kokan şey içindeki kimyasal oluyor. Üstelik bu kimyasal sadece peynir de değil ayaklarımızda da bulunuyor. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

AYAK İLE AYNI KİMYASALI TAŞIYOR

Ayaklar terlediği zaman salgılanan ve keskin bir koku yayan o kimyasal, yani isovaleric acid oluyor. Sadece ayağımızda var olduğunu düşünebiliriz faka durum pek de öyle değil. Özellikle bu asit sert ve küflü peynirlerin içinde fazlasıyla bulunuyor. Bunun sonucunda ise yediğimiz cipslerin içinden ayak kokusu alıyormuş hissiyatına kapılıyoruz. Sonuç olarak bu asidin ortaya çıkmasıyla, cipslerde sanki uzun süredir yıkanmamış bir ayak kokusu alıyoruz.