Ocakta biriken inatçı lekeleri anında söküp atıyor! Yağ çözücülere taş çıkartan o doğal çare…

Mutfak temizliğimizi yaparken istenen son şeylerden biri ocağın zarar görmesidir. Ocağı sürekli kimyasal ürünlerle temizlemek zamanla ocak üstünde aşınmalara, çiziklere yol açabilir. Ancak kimyasal ürünler kadar etkisi olan bu malzeme ocağınızı ne çiziyor, ne de aşındırıyor! İşte detaylar…
KİRİ VE YAĞI ANINDA SÖKEN O DOĞAL MUCİZE
Piyasada bulunan birçok temizlik ürünü, yağ ve kir lekelerini anında yok edeceğini vaat etse de, çoğu güçlü kimyasallar içerir. Bu kimyasallar, zamanla yalnızca ocak yüzeyine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Özellikle sık sık solunduğunda, uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açma riski taşır.
Neyse ki, ocakları temizlemek için sürekli sert kimyasallara yönelmenize gerek yok. Çoğu evde bulunan ve kimyasallar kadar etkili olan karbonatı kullanarak ocakların tertemiz ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.
Ocağı çizmeden yağ ve lekeleri anında çıkaran bu yumuşacık aşındırıcıyı ocaklarınızda ve leke biriken diğer her alanda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
KARBONATI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Temizleme işlemine başlamadan önce ocağın en az 1 saattir kullanılmamış olmasına dikkat edin. Böylece ocağın soğuduğundan emin olabilirsiniz.
Daha sonra ocağın yağlı ve kirli olan bölgelerine bolca su püskürtün ve üzerine karbonat serpip macun gibi bir kıvamını almasını sağlayın. Bu şekilde karbonatı ocakta 5 dakika bekletin.
Son olarak ocağı temiz bir bezle silin. Bu işlemin ocağınızda yağ ve kirden eser bırakmadığını göreceksiniz.
Bu işlemden sonra dilerseniz ocağınızın üzerine kuru bir bezle yeniden silebilirsiniz. Böylece temiz olmasının yanında ocağınızın pasparlak olduğunu da göreceksiniz.
DAHA ZORLU LEKELER İÇİN BU ADIMLARI TAKİP EDİN
Eğer ocağınızın yüzeyinde daha zorlayıcı yağ ve kir lekeleri kalmışsa bu ek adımları takip ederek bu zor lekelerden pratik şekilde kurtulabilirsiniz.
Eğer ocağınız seramikse, üzerinde biriken yemek artıklarını temizlemek için bir ocak kazıyıcısı kullanabilirsiniz. Ancak, bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır:
Kazıyıcıyı doğru açıda tutun: Kazıyıcı bıçağını ocak yüzeyine mümkün olduğunca yatay bir açıyla tutarak kazıma işlemini yapmalısınız. Bu, yüzeyin çizilmesini önler.
Nazik ve kontrollü hareket edin: Fazla baskı uygulamadan, yumuşak ve kontrollü hareketlerle kazıyın. Aksi takdirde ocağınız zarar görebilir.