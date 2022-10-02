Oğlan dayıya kız halaya mı çeker?

Geçmişten günümüze kadar gelen, bu söz aslında yanlış bir bilgi mi? Genelde çocuk doğmadan önce belirli tahminler yapılır, doğduktan sonra ise aynı halası ya da dayına çekmişsin gibi tabirler kullanılıyor. Peki bunun gerçeklik payı nedir gelin birlikte bir bakalım.

KIZ ÇOCUKLARI BABAANNEYE BENZİYOR

Aslında bu cümle genetik bilimi bilinmeden önce gözlem sonucu varılan bir yargı oluyor. Genelde karakterimizi kız çocuksan haladan, erkek çocuksan dayıdan alındığı söylenir. Fakat bu cümle türk toplumunda oldukça yaygınlaşmış, yıllarca da devam eden batıl inançtan ibaret. Peki gerçekten kime benzediğinizi öğrenmek ister misiniz?

Cambridge Üniversitesi'nde genetik bağlantılarla ilgili yapılan bir araştırmada, anneanne ile torun arasındaki benzerliğin çok fazla olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni ise Anne, annesinden aldığı X kromozomunun, yüzde 25'ini çocuğuna taşıyor. Bundan dolayı da anneanne ile torun arasında benzerlik daha fazla yaşanıyor. Fakat kız çocukları anneanneden çok, babaanneye benzemeye daha yatkındır. Tabii bu benzerlik sadece tip olarak değil, huy benzerliği olarak da ortaya çıkıyor...