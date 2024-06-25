Oğlunun hakkını aramak için başladı! Hukuk fakültesini birincilikle bitirdi: "Hedefim hakimlik..."

Büyük bir sağlık ve hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Sarkurt, "Sınavı kazandığımda küçük oğlum da 2,5 yaşındaydı. Çocuklarımın geleceği için fedakarlık yapıtım. Eşim ve çocuklarım da büyük fedakarlıkta bulundu. Eşim, kendi işinin yanında ev işleri, bulaşık, temizlik, yemek her şeye koşturuyordu. Özellikle sınav dönemlerinde üzerine çok fazla sorumluluk aldı. Aile boyu fedakarlıkla süreci götürdük ama sonucu güzel oldu." ifadesini kullandı.

Oğlunun davasına bakan hakimlerin vicdanlı, merhametli ve babacan tavırlarından çok etkilendiği için hakim olmak istediğini vurgulayan Sarkurt, şöyle konuştu:

"Hakimleri öyle görünce, 'Neden ben de olmayayım? Ben de yapabilirim, ben de vicdanlıyım.' diye düşündüm. Amacım ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek. Doktor olduğunuzda insanın yaşamasına vesile oluyorsunuz. Hukukta, insanın bir hukuksal sürecine dokunarak aslında hayatına da dokunmuş oluyorsunuz. Ben insanların hayat süreçlerine dokunmak, onların daha iyi, daha adil şekilde yaşamalarına vesile olmak için hakim olmak istiyorum çünkü biz acılı ve çok zor süreçlerden geçtik."