Öğrencilerin ilhamı kedi: Picasso!

Yardımcı, kedinin bulunma sürecini anlatarak, "Okula geldiğimde bahçede bir kedi gördüm, tek başına dolaşıyordu. Çok da kibar bir kediye benziyordu. Üzüldüm, dışarıda tek başına var olamayacağını düşündüm. Sonra atölyeye getirdim ve ona küçük bir yer ayarladım." dedi.

Atölyede kediyle beraber ders işlemeye başladıklarını dile getiren Yardımcı, "Tabii kedinin bir sağlık sorunu var mı, sahibi var mı, evden mi kaçtı diye veterinere götürdük. Orada bir takım kontroller yapıldı, kedinin sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı. Veteriner aracılığıyla kayıp ilanı da verdik. Ardından burada ona bir yer yaptık, onunla beraber ders işliyoruz, masalarda geziyor, maskotumuz oldu resmen." diye konuştu.

Yardımcı, resim atölyesinde baktıkları kedinin ismini de buna uygun seçtiklerine değinerek, "Resim öğretmeni olduğum için, bu kedinin isminin resmi temsil etmesi gerektiğine inandım, o yüzden adını 'Picasso' koydum. Kedimiz erkek zaten, çok da yakıştığını düşündüm." ifadesini kullandı.

"Picasso" sayesinde resim derslerinin daha keyifli ve eğlenceli hale geldiğini belirten lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Çelik de "Aslında ders daha iyi işlenmeye başlandı kedi sayesinde. Resim yaparken kediyle oynamak terapi gibi geliyor." dedi.