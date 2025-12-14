Öğretmenler "kitap tahlili" ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor!

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIN ANLAMLI OKUMASINI SAĞLAMAK"

Rehber öğretmen Erkan Görmüş, bu yıl öğrencileri dört etkinlikle buluşturduklarını söyledi.

Etkinliklerin temel amacının çocuklara kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirten Görmüş, şunları kaydetti:

"Kitapları ve kitaplarla olan bütün etkinlikleri çok seviyorum. Daha önce yetişkinlerin olduğu kitap tahlil gruplarına katılıyordum. Öğrencilerin de böyle bir imkan bulursa çok sevebileceğini düşündüm. Bu kapsamda kitaba ilgisi olan ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilerden bir grup kurdum. Şu an 30 öğrencimiz mevcut. Hepsi gönüllü olarak geliyor. Her ay bir kitap belirliyoruz. Bir aylık okuma süresi var ve o kitabı bitirdikten sonra her ayın ilk haftasında buluşuyoruz. Öğrencilerimizle kitabı tahlil ediyoruz.