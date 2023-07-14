Okuyamazsın demişlerdi, okuduğu okula öğretmen oldu! Asperger Sendromlu Günsu Ergüven’in ilham veren hikayesi





DİĞER ÇOCUKLARA DA UMUT OLUYOR

Akran zorbalığının çok ciddi bir boyutta olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Burada hem eğitimcilere hem de ailelere çok önemli görevler düşüyor. O çocukları anlamak gerekiyor. Biz burada onlara sevgiyle yaklaşıyoruz. Çocuklara saygıyla yaklaşıyoruz. Günsu'da da müthiş bir gelişim görüyorum. Çok daha pozitif biri oldu ve o da artık çocuklara örnek olan bir eğitimci. Şimdi birlikte çalışıyoruz ve inşallah burada birçok çocuğun hayatına dokunacak. Birçok aileye de umut olacak. Şu an Günsu'nun burada eğitmen olması o kadar çok aileye umut oluyor ki, 'Bizim çocuğumuz da bunu başarabilir mi?' diyorlar."