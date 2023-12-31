Ombre Kaç Ayda Bir Yapılır? Ombre Kaç Ay Gider, Ne Kadar Sürede Oturur?

Fransızcada "gölge" anlamına gelen ombre, saçların kademeli olarak daha açık tonlara boyanması işlemine verilen addır. Ombre, saçın mevcut renginden yaklaşık 7 ton daha açık renkler ile yapılır. Özellikle boy ile uç kısımlarına yoğunlaşılır ve renklerin birbirleriyle uyum içinde olmasına özen gösterilir. Röfle gibi işlemlere kıyasla daha doğal bir sonuç veren ombre kaç ayda bir yapılır, kaç ay gider ve ne kadar sürede oturur sıkça araştırılır.

Ombre Kaç Ayda Bir Yapılır?

Saçlarda, aşırı doğaldan ziyade biraz daha göze çarpan görünümlerden hoşlananlar için ombre oldukça ideal bir boyama tekniğidir. Ombrede genellikle, dikkat çekici tonlar kullanıldığından dolayı renklerin daha çabuk akması oldukça normaldir. Doğal görünümlü ombrelerin 6 ayda bir yenilenmesi yeterlidir.

Ancak ilginç renklerin tercih edildiği uygulamalarda bu süre, 3-4 aya kadar inebilir. Öte yandan, ombreli saçlarda dip boyasının daha sık tekrarlanması gerekebilir. Bunun için 3-5 haftada bir dip boyası uygulaması yapılmalıdır. Ek olarak, ombre işleminden sonra boyanın kalıcılığını artırmak için en az 48 saat boyunca şampuanla yıkanmaması tavsiye edilir. Böylece renk saça daha iyi oturur ve sonuç daha başarılı olur.

Ombre İşlemi Nasıl Yapılır?

Ombre uygulaması sırasında ilk olarak saçların doğal rengi ile uyumlu olan ton aralığı belirlenir. Genel olarak, orijinal renkten 7 ton daha açık renkler uygulanabilir. Sıra dışı görünümleri sevenler, platin, gümüş ve beyazın haricinde pembe, mor, mavi ve yeşil gibi alışılagelmişin dışında renkleri de tercih edebilirler. Tonlara karar verildikten sonra uygulama esnasında saçlar tutamlara ayrılarak krepe atılır. Krepe ne kadar yoğunsa renk geçişleri o kadar doğal ve belirsiz görünür. Ancak tam tersi krepe azaldıkça tonlar arasında daha keskin ve yoğun geçişler olur.