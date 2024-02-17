Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 4 adımda yeniden açacaklar...

Bu süreçte bitkinize uygun bir sulama rutini sağlamak ve onu uygun koşullarda tutmak da önemlidir.

Bahçe uzmanları, bu dört görevi yerine getirerek orkidelerinizi dinlenme döneminde yeniden çiçek açmaları sağlayabileceğinizi söylüyor.

ORKİDELERE NASIL YENİDEN ÇİÇEK AÇTIRABİLİRSİNİZ?

BESLEYİN

Orkideniz çiçek açtıktan sonra, bahçe uzmanları onu orkideler için özel olarak formüle edilmiş bir gübreyle düzenli olarak gübrelemenizi önerir.

SULAYIN

Orkidenin kökleri arasında su verme arasında kururken, yani dehidrasyona yol açtığında bitkilerinizi sulamanız gerektiğini bilmelisiniz. Doğru drenajı olan bir saksıda kökleri ekstra nemli tutmak önemlidir. Ayrıca saksıyı bir çakıl tepsisi üzerine yerleştirebilirsiniz.

AYDINLATMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Orkideler için en iyi aydınlatma koşulları aydınlık bir odadır. Yetersiz aydınlatma, çiçek açmamasının en önemli nedenlerinden biri olduğundan, aydınlatma bu bitki için özellikle kritik öneme sahiptir. Ancak doğrudan güneş ışığına da maruz kalmamalıdır.

DOĞRU SICAKLIKTA TUTUN

Orkideler özellikle kış boyunca ve ilkbahara kadar çiçek açar ve belirgin bir sıcaklık değişimine tepki verir, gündüz ile gece arasında sıcaklıkta 10-15 derecelik bir değişiklik olduğunda çiçek açar. Bu nedenle, orkidenizi yeniden çiçek açması için, saksısını geceleri daha serin bir yere taşıyın.