Parmak çıtlatırken çıkan ses nereden geliyor?

TİK HALİNE GELEBİLİR

Bu alışkanlık sizi rahatsız etmese de sesi duyan kişileri rahatsız edebililir. Özellikle gün boyu sürekli yapıyorsanız azaltmanızda fayda var. Çıtlatma alışkanlığınız varsa ve bunu durdurmak istiyorsanız, ilk adım da çok dikkatli olmak ve bu durumun farkında olmaktır. Parmak eklemlerinizi, boynunuzu veya sırtınızı ne zaman ve muhtemelen neden çıtlattığınızı takip edin ve bunun farkında olun.