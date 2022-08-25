Parmak çıtlatırken çıkan ses nereden geliyor?

Strese girdiğimizde ya da rahatlamak istediğimizde yapılan bir alışkanlık olan parmak çıtlatmak eklemlerimiz için oldukça zararlıdır. Eğer çıtlatma eyleminin sonucunda bir ağrı hissediyorsanız mutlaka doktora başvurmanız gerektiğini unutmayın.
PARMAK ÇITLATIRKEN ÇIKAN SES NEREDEN GELİYOR?
Parmaklarınızı çıtlattığınızda aslında eklemlerimizi birbirinden ayırıyoruz. Yani bunu yaptığımızda basınç düşüyor, eklemlerde baloncuk oluşumu başlıyor. Çıtlatma anında ise baloncuklar boyut değiştiriyor. İşte bu durum da, çıtlama sesine neden oluyor. Ayrıca, yapılan araştırmalar sonucu bazı insanların parmaklarını çıtlatamadığı ortaya çıktı. Bunun nedeni ise eklemler arasında fazlasıyla boşluk olduğundan, basınç çıtlatma sesi çıkarmak için yeteri kadar bulunmuyor.
ASLA YAPMAYIN! EKLEMLERİNİZİ BİRBİRİNDEN AYIRIYOR
Bununla beraber parmaklarınızı çıtlatmak, hiç sağlıklı bir eylem değil. Uzmanlar ellerinizde tutma kaybına neden olacağını belirtiyor. Doktorla, parmak boğumlarını kırmak ya da parmak çıtlatmanın ellerinizde kireçlenme olacağına dair yaygın bir kanı olduğunu belirtiyorlar.
TİK HALİNE GELEBİLİR
Bu alışkanlık sizi rahatsız etmese de sesi duyan kişileri rahatsız edebililir. Özellikle gün boyu sürekli yapıyorsanız azaltmanızda fayda var. Çıtlatma alışkanlığınız varsa ve bunu durdurmak istiyorsanız, ilk adım da çok dikkatli olmak ve bu durumun farkında olmaktır. Parmak eklemlerinizi, boynunuzu veya sırtınızı ne zaman ve muhtemelen neden çıtlattığınızı takip edin ve bunun farkında olun.