Patates kızartmasını çıtır çıtır yapan yöntem! Kızartırken içerisine 1 kaşık...

Patatesleri nasıl tercih ederseniz edin her zaman sofrada özel bir yere sahiptir. Herkesin kendine özgü kızartma tüyoları olsa da, şef Millie Simpson, patateslerin çıtır çıtır olması için denenmiş bir yöntemi öneriyor. Gelin birlikte bu yöntemi inceleyelim.
BEYAZ SİRKENİN GÜCÜ
Patates kızartırken genellikle suya tuz eklenir; ancak Millie'ye göre, mükemmel kıvam için bir çorba kaşığı beyaz sirke kullanmak işleri değiştiriyor. Çiğ patatesleri kaynatırken ekleyeceğiniz sirke, çıtırlık kazandırıyor.
PARÇALANMAYI ÖNLEME
Millie, bu yöntemin patateslerin dağılmasını engellediğini ve piştikten sonra kabarık bir yapı kazandırdığını belirtiyor. Doğru patates türü seçiminin de önemli olduğunu unutmayın.
ISININ ROLÜ
Fırını, patatesleri haşlamadan önce 240°C'ye ısıtın. Millie, çıtır kabuk ve yumuşak iç kısmı elde etmenin sırrının doğru ısıda saklı olduğunu söylüyor. Patatesleri soyun ve yaklaşık 50 mm'lik parçalara ayırın.
BİR KAŞIK SİRKE EKLEYİN
Soğuk su dolu bir tencereye patatesleri ekleyin ve su kaynamadan önce bir kaşık sirke ilave edin. Suyu düşük ısıda kaynatarak patateslerin yumuşamasını bekleyin.
KIZARTMA SIRASINDA DİKKATLİ OLUN!
Patatesleri sırayla kızgın yağa ekleyin. Yaklaşık 40 dakika boyunca altın kahverengi olana kadar kızartın ve birkaç kez çevirin. Servis ederken tuzla baharatlandırmayı unutmayın.