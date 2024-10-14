Patates kızartmasını çıtır çıtır yapan yöntem! Kızartırken içerisine 1 kaşık...

Patatesleri nasıl tercih ederseniz edin her zaman sofrada özel bir yere sahiptir. Herkesin kendine özgü kızartma tüyoları olsa da, şef Millie Simpson, patateslerin çıtır çıtır olması için denenmiş bir yöntemi öneriyor. Gelin birlikte bu yöntemi inceleyelim.