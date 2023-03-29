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Patlıcan Yemekleri Nelerdir? Mor Çizgili, Kızarmış, Közlenmiş Patlıcanla Ne Yapılır?

Özellikle kadınlar hemen her gün bugün ne yemek yapsam diye düşünür. Patlıcanlı tarifler, dediğimizde patlıcan ile yapılabilecek onlarca yemek tarifi ile karşılaşırız. Patlıcanla ne yapılır, sorusuna fırın, tencere ve közde birçok pişirim yöntemi olduğunu görürüz. Dolma yaptığımız zaman özellikle içini atmamak için patlıcan içi ile ne yapılır diye düşünürüz. Közlenmiş patlıcanla ne yapılır sorusuna genellikle salata tarzı yemekler yapıldığını görürüz.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:18
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PATLICAN YEMEKLERİ NELERDİR? MOR ÇİZGİLİ, KIZARMIŞ, KÖZLENMİŞ PATLICANLA NE YAPILIR?

Mutfaklarımızın vaz geçilmez sebzesi olan patlıcan ile onlarca yemek çeşidi yapılabilir. Patlıcan yemeği yapacağımız zaman en çok araştırdığımız konu patlıcanlı tarifler konusudur. Patlıcanla ne yapılır, dediğimizde özellikle diyet yemeklerinin baş sebzesi olduğunu görürüz. Patlıcan içi ile ne yapılır, sorusuna en iyi yanıtlardan biri de patlıcan içi kavurması olsa gerek. Közlenmiş patlıcanla ne yapılır sorusuna ise verilecek en iyi yanıtlardan biri de Diyarbakır'ının meşhur yemeği Babagannuş yemeğidir.

Patlıcan Yemekleri Nelerdir?

Patlıcanın ilk yetiştiriciliği MÖ 5. yüzyılda Hindistan'da gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz de en yaygın imambayıldı, karnıyarık yemekleri ve kızartması şeklinde tüketilir. Ayrıca salatası, turşusu ve hatta reçeli de yapılan sebzelerdendir. Patlıcanın içine en çok yakışan besin kırmızı et olsa da beyaz et ile de pişirilen yemek çeşitleri de vardır. Bunun yanı sıra patlıcan ile yapılan zeytinyağlı yemek çeşitleri de oldukça fazladır. En yaygın yapılan patlıcan yemeği dolmadır. Taze yapılan patlıcan dolması yaz aylarının vazgeçilmesi olsa da kış aylarının vazgeçilmesi de kuru patlıcan dolmasıdır.

Patlıcanı sağlık açısından içerdiği mineraller ve vitaminler çok zengindir. Patlıcan tam bir A vitamini deposudur. Aynı zamanda C,E ve K vitaminleri içermektedir. Ayrıca, potasyum, magnezyum, sodyum açısından çok zengindir.

Mor Çizgili Patlıcanla Ne Yapılır?

Alışılagelmiş patlıcandan ziyade günümüzde mor çizgili veya mor beyaz patlıcan olarak bilinen patlıcan türü ile de neredeyse tüm patlıcan yemekleri yapılabilir. Hatta yemekleriniz daha lezzetli olacaktır. Dolmalık, turşuluk, yemeklik, sote, ızgara ya da kızartma olarak tüketilebilir. Meyve aromalı zengin bir tada sahiptir. Mor çizgili patlıcanları çiğ olarak da tüketilebilir. Süngerimsi yapıları yoktur. Çekirdek sayısı da oldukça azdır. Ayrıca zor kararması ile bilinir. Tatları bildiğimiz patlıcana göre çok daha tatlıdır.

Tencere ve fırında patlıcanla ne yapılır?

Patlıcan yemeklerinin en kolay ve en çok yapılanları fırında ve tencerede yapılan yemeklerdir. Fırında ve tencerede yapılan patlıcan yemeklerinin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Türlü
  • Patlıcan Tava
  • Tepside Patlıcan Kebabı
  • Tavuklu Sultan Kebabı
  • Patlıcan Çığırtma
  • Patlıcan Oturtma
  • Meftune
  • Zeytinyağlı Patlıcan Salatası

Kızarmış Patlıcanla Ne Yapılır?

Patlıcan yemekleri en çokta patlıcanlar kızartılarak yapılır. Kızarmış patlıcan ile yapılan yemek çeşitlerinin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Karnıyarık
  • İmambayıldı
  • Şakşuka
  • Patlıcanlı Şiş Köfte
  • Melanzane
  • Patlıcan Musakka
  • Saksı Kebabı
  • Orman Kebabı
  • İslim Kebabı
  • Patlıcan Çullama
  • Patlıcanlı Karışık Kızartma
  • Sebzeli Ege Musakka
  • Macar Kebabı
  • Şehzade Kebabı Tarifi
  • Beykoz kebabı

Közlenmiş Patlıcanla Ne Yapılır?

Kızarmış, fırında, kurutularak veya tencerede yapılan patlıcan yemeklerinin yanı sıra patlıcan közlenerek de birçok yemek yapılabilir. Bu yemekler genellikle salata tarzı olan yemeklerdir. Közlenmiş patlıcan ile yapılan yemeklerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hünkârbeğendi
  • Babagannuş
  • Hünkârbeğendi Çorbası
  • Alinazik Kebabı
  • Hünkârbeğendi Bohçası
  • Patlıcan Söğürme
  • Patlıcan Çullama
  • Manca
  • Köz Patlıcan Ve Kuru Fasulyeli Sos
  • Saray Çorbası
  • Tavuklu Köz Patlıcan Salatası
  • Köz Patlıcan Köftesi
  • Yoğurtlu Patlıcan Salatası
  • Közlenmiş Patlıcanlı Kahvaltı Sosu
  • Bomba Gün Salatası
  • Yoğurtlu Patlıcanlı Patlıcan Köfte
  • Tavuklu Yoğurtlu Köz Patlıcan Mezesi
  • Patlıcan Ezme
  • Köz patlıcanlı kiş

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