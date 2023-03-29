Patlıcan Yemekleri Nelerdir? Mor Çizgili, Kızarmış, Közlenmiş Patlıcanla Ne Yapılır?

Mutfaklarımızın vaz geçilmez sebzesi olan patlıcan ile onlarca yemek çeşidi yapılabilir. Patlıcan yemeği yapacağımız zaman en çok araştırdığımız konu patlıcanlı tarifler konusudur. Patlıcanla ne yapılır, dediğimizde özellikle diyet yemeklerinin baş sebzesi olduğunu görürüz. Patlıcan içi ile ne yapılır, sorusuna en iyi yanıtlardan biri de patlıcan içi kavurması olsa gerek. Közlenmiş patlıcanla ne yapılır sorusuna ise verilecek en iyi yanıtlardan biri de Diyarbakır'ının meşhur yemeği Babagannuş yemeğidir.

Patlıcan Yemekleri Nelerdir?

Patlıcanın ilk yetiştiriciliği MÖ 5. yüzyılda Hindistan'da gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz de en yaygın imambayıldı, karnıyarık yemekleri ve kızartması şeklinde tüketilir. Ayrıca salatası, turşusu ve hatta reçeli de yapılan sebzelerdendir. Patlıcanın içine en çok yakışan besin kırmızı et olsa da beyaz et ile de pişirilen yemek çeşitleri de vardır. Bunun yanı sıra patlıcan ile yapılan zeytinyağlı yemek çeşitleri de oldukça fazladır. En yaygın yapılan patlıcan yemeği dolmadır. Taze yapılan patlıcan dolması yaz aylarının vazgeçilmesi olsa da kış aylarının vazgeçilmesi de kuru patlıcan dolmasıdır.

Patlıcanı sağlık açısından içerdiği mineraller ve vitaminler çok zengindir. Patlıcan tam bir A vitamini deposudur. Aynı zamanda C,E ve K vitaminleri içermektedir. Ayrıca, potasyum, magnezyum, sodyum açısından çok zengindir.

Mor Çizgili Patlıcanla Ne Yapılır?

Alışılagelmiş patlıcandan ziyade günümüzde mor çizgili veya mor beyaz patlıcan olarak bilinen patlıcan türü ile de neredeyse tüm patlıcan yemekleri yapılabilir. Hatta yemekleriniz daha lezzetli olacaktır. Dolmalık, turşuluk, yemeklik, sote, ızgara ya da kızartma olarak tüketilebilir. Meyve aromalı zengin bir tada sahiptir. Mor çizgili patlıcanları çiğ olarak da tüketilebilir. Süngerimsi yapıları yoktur. Çekirdek sayısı da oldukça azdır. Ayrıca zor kararması ile bilinir. Tatları bildiğimiz patlıcana göre çok daha tatlıdır.

Tencere ve fırında patlıcanla ne yapılır?

Patlıcan yemeklerinin en kolay ve en çok yapılanları fırında ve tencerede yapılan yemeklerdir. Fırında ve tencerede yapılan patlıcan yemeklerinin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

Türlü

Patlıcan Tava

Tepside Patlıcan Kebabı

Tavuklu Sultan Kebabı

Patlıcan Çığırtma

Patlıcan Oturtma

Meftune

Zeytinyağlı Patlıcan Salatası

Kızarmış Patlıcanla Ne Yapılır?

Patlıcan yemekleri en çokta patlıcanlar kızartılarak yapılır. Kızarmış patlıcan ile yapılan yemek çeşitlerinin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

Karnıyarık

İmambayıldı

Şakşuka

Patlıcanlı Şiş Köfte

Melanzane

Patlıcan Musakka

Saksı Kebabı

Orman Kebabı

İslim Kebabı

Patlıcan Çullama

Patlıcanlı Karışık Kızartma

Sebzeli Ege Musakka

Macar Kebabı

Şehzade Kebabı Tarifi

Beykoz kebabı

Közlenmiş Patlıcanla Ne Yapılır?

Kızarmış, fırında, kurutularak veya tencerede yapılan patlıcan yemeklerinin yanı sıra patlıcan közlenerek de birçok yemek yapılabilir. Bu yemekler genellikle salata tarzı olan yemeklerdir. Közlenmiş patlıcan ile yapılan yemeklerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz: