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Pişirdiğiniz yumurtadaki yeşil halkaya dikkat! Yeşile dönen yumurta yenir mi?

Sağlıklı ve doyurucu bir öğün dediğimizde ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan yumurta, zengin bir protein deposu olarak da sıkça tüketiliyor. Başta kahvaltı olmak üzere her öğünde hatta tatlılarda bile sıkça yer edinilen yumurta, zinde bir bedenin temel anahtarı. Ancak yumurtayı pişirirken yapılacak hatalar, sağlıklı bir besin olmasının önündeki engel olabilir.

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:31
Pişirdiğiniz yumurtadaki yeşil halkaya dikkat! Yeşile dönen yumurta yenir mi?

Haşladığınız yumurtanın içerisinde yeşil bir halka görüyorsanız bu durum bir şeyleri yanlış yaptığınızın göstergesi olabilir. İşte yumurtanızı pişirmeden önce bilmeniz gereken tüm detaylar…

Yumurtanızı haşladıktan sonra kestiğinizde orta kısmında yeşil-gri bir halk oluştuğunu görüyorsanız bu durum yumurtanın doğru pişirilmediğine işaret eder. Ortaya çıkan renk değişikliği, yumurtanın gereğinden uzun yani aşırı piştiğinin bir göstergesidir.

Bu durum diğer besinlerin fazla pişmesinde meydana gelen reaksiyon gibidir. Et fazla piştiğinde nasıl kuruyor, pirincin ise dibi tutuyorsa yumurtanın da renginde değişiklikler meydana gelir.

Bu durum bilimsel olarak da şöyle açıklanıyor;

Yumurta piştiğinde oluşan yeşille gri arası bu renk aslında yumurtanın sarısı ve beyazının birleştiği noktada demir sülfür oluştuğunun bir göstergesidir. Yumurta sarısında bulunan demir, aşırı pişirildiği zaman beyazında bulunan hidrojen sülfür ile reaksiyona girmektedir.

YUMURTADAKİ YEŞİL HALKADAN KURTULMANIN YOLU

Aslında bu sorunu çözmenin oldukça basit bir yöntemi bulunmaktadır. Uygun şekil ve koşullarda pişirme işlemini yapmanız yeterli olacaktır. Yumurtayı uzun süreler ve aşırı pişirmemeye özen gösterirseniz, yeşil halkalar olmadan güvenle tüketebilirsiniz.

YUMURTANIN HAŞLANMA SÜRELERİ

Yumurtayı nasıl tüketmeyi sevdiğinize bağlı olarak haşlanma süreleri de değişkenlik gösterecektir. Beyazları tam pişmemiş ve sarısı cıvık olsun istenirse 3-4 dakika, rafadan yani beyazları pişmiş ve sarısı cıvık isteniyorsa 4-5 dakika, kayısı yani beyazı pişmiş sarısı ise yarı katı isteniyorsa 6-7 dakika ve katı yani hem beyazı hem sarısı tam pişmiş isteniyorsa 11-12 dakika haşlanmalıdır.

PİŞİRME SUYU DA ÖNEMLİ

Yumurtanızı doğru aralıktaki sürede kaynattığınız halde aynı renk oluşumunu görüyorsanız bu durum yumurtayı kaynattığınız suyun yüksek miktarda demir içermesine bağlı olabilir. Hatta yüksek sıcaklıklarda pişirilen veya uzun süre buharda tutulan çırpılmış yumurtalarda bile yeşilimsi renk gözlemlenebilir.

Bu renk oluşumu meydana gelmiş yumurtalar sağlığınız açısından büyük bir tehdit oluşturmasa da, size sağlayacağı besin değerlerinden yeterince faydalanamamanıza neden olacaktır. Oldukça besleyici olan yumurtadan tam olarak yararlanabilmeniz için doğru pişirme yöntemlerini kullanmanız oldukça önemlidir.

Uzmanlar demir eksikliği anemisinde günde 1 adet yumurta yemenin faydasını vurguluyor. Ancak pişirdiğiniz yumurtada oluşan yeşil halkalar, o yumurtadan alabileceğiniz demir miktarının azaldığı anlamına geliyor. Oysa yumurta, demir bakımından çok zengin bir kaynaktır. Demir eksikliği yaşayan bireylerde ise halsizlik, yorgunluk, hafızada zayıflama, odaklanmada problemler, metabolizmanın yavaşlaması ve saç dökülmesi gibi belirtiler görülebilir. Demir eksikliği için yumurta tüketen kişilerin yeşil halka oluşmuş bu yumurtaları yemesi ise gerekli besini alamayacakları anlamına gelir.

HALKALARIN OLUŞMASINI ENGELLEMENİN PÜF NOKTASI

Yumurtayı haşlama süresini doğru belirlemek oldukça önemlidir. Çünkü bu durum ancak yumurta aşırı pişirildiğinde meydana gelir. Yumurtayı doğru şekilde hazırlamanın ise pek çok yolu vardır ancak bu yöntem ve zamanlama her defasında işe yaramakta.

  • Öncelikle yumurtaların üst üse gelmeyeceği kadar geniş bir tencerede yumurtaları pişirin.
  • Ardından üstlerini geçecek kadar su ekleyin ve kaynamasına izin verin.
  • Yeterli süre geçtikten sonra ocağı kapatıp üzerlerini bir tabak ile kapatın.
  • 15 dakika boyunca tencere o şekilde bekletin.
  • Son olarak üzerlerine soğuk su dökerek daha fazla pişmelerini engelleyin.
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