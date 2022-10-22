Pişirmeden önce mutlaka bunu yapın! İşte en lezzetli balığın püf noktası...

Sofralarını balıkla donatmak isteyen vatandaşlara pişirme önerilerinde bulunan balıkçı Hülya Kılıç, mısır unu ile beyaz unu vatandaşların karıştırdığını ve mısır unu ile az yağda pişirilen balığın daha lezzetli olacağını belirtti. 1 Eylül itibari ile sona eren avlanma yasağı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki balıkçılar denize açılarak vatandaşlara en taze balıkları ulaştırmaya başladı.

HAMSİ TAVADA YAPILMALI

Vatandaşların palamut balığını ızgarada hamsiyi ise tavada yapması gerektiğini hatırlatan Kılıç, "Şu anda palamut ve hamsi sezonundayız. Hamsi, palamut çok olduğunda azalıyor ama talep ikisine çok fazla oluyor. Palamut yağlı ve iri döneminde ızgarası ve mangalı çok güzel olur. Hamsi her türlü hem mangalında hem de tavasında çok lezzetli olur. Hamsinin en lezzetli hali tavada olur. Palamut balığını isteyen mısır unu kullanarak tavada da çok az yağda da yapabilir ama en güzeli ızgarada yapılır" dedi.