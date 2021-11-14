Piyano tuşları hayata döndürüyor! Kendisi gibi otizmliler için çalışıyor

Daha önce ailesiyle İzmir'de yaşayan ve 4 yaşında otizm teşhisi konulan Önder'in ailesine doktorlar, çocuklarının bir sanatla uğraşması önerisinde bulundu.

Müziğe ilgisi olduğunu fark eden ailesi, kontroller sonucunda çocuklarının absolut (kusursuz) kulağa sahip olduğunu öğrendi.

Ailesinin desteğiyle küçük yaştan itibaren hem müzik hem de özel eğitim alan Onur Önder, ortaokulun ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine girdi.

Liseden mezun olan Önder, müzik öğretmeni olarak kendisi gibi çocuklara müziği sevdirme hayali kurmaya başladı. Ailesiyle Samsun'a taşınan Önder, bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünü kazandı.

Önder, üniversitede aynı bölümde öğrenim gördüğü kız kardeşine de piyano eğitimi veriyor.

Üniversite öğrenimine devam ederken aynı zamanda gittiği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Varyant Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yetkilileri, Önder'den otizmli öğrencilere piyano dersi vermesini istedi.

Bunun üzerine merkezdeki otizmli öğrencilere piyano dersleri vermeye başlayan Önder, çoğu kendi yaş grubundaki öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Onur Önder, AA muhabirine, otizmli çocukları en iyi kendisinin anladığını, bu nedenle onlara en iyi eğitimi vermeye çalıştığını söyledi.

Hem üniversitede okuduğunu hem de burada piyano eğitimi verdiğini belirten Önder, "Her çocuğun bir yeteneği vardır, korkmasınlar. Yeteneklerinin üzerine gitsinler. Bana 4 yaşında otizm tanısı konuldu ama kendimi geliştirdim. 6 farklı enstrüman kullanabiliyorum. Kendi bestelerim var. Çocuklara yönelik iki bestem var. Bu alanda kendimi geliştirmek ve ilerlemek istiyorum." dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nazlı Taş ise her otizmli bireyin bir mucize olduğuna inandığını, bu madenin işlenmesi gerektiğini, kendisini bu konuda sorumlu hissettiğini anlattı.

Otizmin bir eksiklik değil sadece farklılık olduğunu vurgulayan Taş, "Otizmli bireyler yaşamlarının her alanında ilgi ve becerileri doğrultusunda güzel işler yapabilir. Onur bunun en güzel ve somut örneği. Burada müzik alanında arkadaşlarına eğitim vermesi bizi çok gururlandırıyor." ifadesini kullandı.