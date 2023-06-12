Pratik Kış Yemekleri - Soğuk Havalarda Yapılacak Kış Sebze Yemekleri ve Çorba Tarifleri

Kış yemekleri, özellikle kış sebze yemekleri vitamin bakımından oldukça zengin olduğu için bağışıklığımızı oldukça güçlendirmektedir. Bu yüzden de zorlanmadan pratik ve kolay kış yemekleri yapmak isteyen kişiler hayli fazladır. Sizler için kışın hangi yemekler yapılır araştırdık. Kış yemek tarifleri, etli kış yemekleri hakkında bulduğumuz sonuçlar içeriğimizin kalan kısmında mevcut. Bu sonuçlara ulaşmak için içeriğimizin kalan kısmını inerek kış yemekleri başlığı altında topladığımız tariflere ulaşabilirsiniz.

Kış Yemekleri

Kış geldiğinde pazar ve market tezgahlarını süslemeye başlayan kış sebzeleri ve meyveleri sayesinde sofralarımız bereketleniyor, bolca vitamin içeren, bağışıklık sistemimizi güçlendiren sebzeler sayesinde kış hastalıkları bize uğramıyor, kış çorbalarıyla içimiz ısınıyor ve kış mevsiminde de soframızdan nefis lezzetler eksik olmuyor.

İşte bu yüzden kış mevsimini daha çok sevmenize sebep olacak kış yemeklerini bir araya getirdik.

- Sebze Çorbası

Malzemeler

• 2adet patates

• 2adet havuç

• 2dal pırasa

• 1/2adet soğan

• 3su bardağı tavuk suyu(et suyu da kullanabilirsiniz)

• 1su bardağı sıcak su

• 1yemek kaşığı tereyağı

• 1yemek kaşığı zeytinyağı

• Karabiber

• Tuz

Yapılışı

1. Havucun ve patatesin kabuklarını soyup iyice yıkayın.

2. Havuç ve patatesi iri iri doğrayın.

3. Pırasaları da iyice yıkayın ve ince ince dilimleyin.

4. Tereyağını ve zeytinyağını eritin. Soğanları ve pırasayı kavurun.

5. Havuç ve patatesleri de ekleyip 4-5 dakika soğanlarla beraber kavurun. Bu aşamada tuz ve karabiberleri ekleyin.

6. Tavuk suyu ve sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

7. Kısık ateşte havuç ve patatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.

- Kış Güveci

Malzemeler

- 500gram fileto tavuk göğsü

- 4yemek kaşığı zeytinyağı

- 1adet orta boy kuru soğan

- 2diş sarımsak

- 2adet orta boy havuç

- 2adet orta boy patlıcan

- 2adet orta boy kabak

- 1/2su bardağı sıcak su

- 1/2tatlı kaşığı biber salçası

- 1çay kaşığı karabiber-tuz karışımı

Yapılışı

1. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsakları ince ince dilimleyin. Deri ve kemik kısımlarından ayrılan fileto tavuk göğsünü iri parçalar halinde kesin.

2. Kabuğunu soyduğunuz havuçları halka halka dilimleyin. Kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz patlıcan ve kabakları havuçlarla uyumlu olacak büyüklükte kesin.

3. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Tavuk göğüslerini ekleyip yüksek ateşte kavurun.

4. Dilimlenmiş sebzeler, tuz-karabiber karışımı ve kıvamını sıcak suyla açtığınız biber salçasını ekleyin. Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

- Fırında Peynirli Karnabahar

Malzemeler

- 800gram karnabahar (haşlanmış)

- 250gram rendelenmiş kaşar peyniri

- 1su bardağı krema

- 150gram eritilmiş tereyağı

- 2diş sarımsak (dövülmüş)

- 8daltaze kekik (doğranmış)

- Tuz

- Karabiber

Yapılışı

1. Bir kasede eritilmiş tereyağı, doğranmış taze kekik, sarımsak ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın.

2. Haşlanmış karnabaharların yarısını ısıya dayanıklı kabın içerisine alın.

3. Üzerine sostan bir kepçe alın ve karnabaharları soslayın.

4. Karnabaharların her yerine gelecek şekilde rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

5. Kremanın 2/3'ünü kalıbın içerisine dökün.

6. Geriye kalan karnabaharları da ısıya dayanıklı kabınızın üzerine ekledikten sonra kaşar peynirinin geriye kalanını üzerine serpiştirin.

7. Kremanın geriye kalanını da kalıba döktükten sonra taze kekik yapraklarından üzerine serpiştirin.

8. 180 derece fırında 25 dakika peynirler eriyene ve üstü kızarana kadar pişirin ve sıcak servis edin.

- Yumurtalı Pırasa

Malzemeler

• 4dal pırasa

• 2yemek kaşığı zeytinyağı

• 4adet yumurta

• 1su bardağı beyaz peynir

• Tuz

• Karabiber

Yapılışı

1. Pırasaları yıkayın ve verev olarak doğrayın.

2. Bir tavaya zeytinyağını alın ve pırasaları solup, yumuşayana dek kapağı kapalı bir şekilde ara ara karıştırarak kavurun.

3. Bir kasede yumurtaları çırpın, üstlerine peyniri, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.

4. Hazırladığınız yumurtalı karışımı, yumuşamış olan pırasaların üstüne dökün ve yumurtalar pişene de karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın.