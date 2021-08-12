Prens Charles ve Diana'nın düğün pastası 40 yıl sonra açık artırmada!

Leeds'ten bir internet alıcısı, pasta dilimini 1.850 £ karşılığında satın aldı. Müzayedeciler, alıcıya dilimi yememesini tavsiye etti.

"500 STERLİN OLMASI BEKLENİYORDU"

Bir badem ezmesinden yapılmış tabanı ve altın, kırmızı, mavi ve gümüş renkli kraliyet arması şekerli bir kaplamaya sahip olan pasta dilimi, 2008'de Kraliçe Anne'nin Clarence House'daki hanesinin bir üyesi olan Moya Smith'e satıldı. Üstü streç film ve eski bir çiçekli kek kalıbıyla korundu, üzerine "Dikkatle Tutun - Prens Charles ve Prenses Diane'in Düğün Pastası" imzası ve 29/7/81 tarihini işlendi.

Bayan Smith'in ailesi, pastayı tekrar açık artırmaya çıkmadan önce 2008 yılında bir koleksiyoncuya sattı. Pastanın müzayedesi, evliliklerinin 40. yıl dönümü olan 29 Temmuz'a denk geliyor.

Satıştan sonra konuşan Dominic Winter Auctioneers'dan müzayedeci ve kraliyet hatırası uzmanı Chris Albury, "Bu büyük ve eşsiz kraliyet pastası kreması için teklif vermek isteyen insanların sayısına şaşırdık. 13 yıl önce bir Charles & Diana teşekkür mektubu ile sattığımızdan çok daha fazla dikkat çekti" dedi.

"ABD, ORTA DOĞU VE İNGİLTERE'DEN ÇOK SAYIDA TEKLİF GELDİ"

Çoğunlukla İngiltere, ABD ve Orta Doğu'daki birkaç ülkeden teklif sahiplerinden çok sayıda talep geldiği belirtildi. Fakat pastanın alıcısı, Leeds'te yaşayan bir kişi oldu.

Albury; "Henüz bir tepki almak veya neden satın aldıklarını sormak için onlarla konuşma şansımız olmadı, ancak görünüşe göre bu, birçokları için kraliyet hatıra tarihinin karşı konulmaz bir parçasıydı." dedi.

Prens Charles ve Lady Diana Spencer, 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendiler. Daha sonra 1992'de ayrıldılar ve sonunda 1996'da boşandılar.

Diğer 22 düğün pastası, ana resmi beş katmanlı kreasyonlarına ek olarak çok sayıda üretici tarafından tedarik edildi. Açık artırmaya çıkan diğer öğeler arasında bir hizmet düzeni, tören detayları ve bir kraliyet düğünü kahvaltı programı yer alıyor.