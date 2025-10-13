Resim tutkunu otizmli Osman'ın en büyük hayali kendi sergisini açmak! "

Karaca, "Birçok insan ölüyor, evler yıkılıyor. Bu, insanlık dışı bir durum. Bunu yapanlar elbette ahirette cezasını çekecek." dedi.

Oğlunun eğitimi için çok emek verdiklerini dile getiren Karaca, "Çok fazla eğitim aldırdık. Zamanla resim yeteneğini fark ettik. Tarihi eserlere ve resimlere ilgisi olduğunu gördük. Biz de destekliyoruz. Ne yapılması gerektiğini araştırıyoruz. Çocuğumun bir ömür boyu arkasındayım." ifadesini kullandı.

"Gazze ile ilgili haberleri izliyor ve çok üzülüyor"

Karaca, Osman'ın çok naif bir çocuk olduğunu ve kimseyi kırmak istemediğini belirterek, "Oğlum saatlerce resim yapmakla meşgul oluyor. Oğlumun akademik bilgisi de çok güzel. Orta Çağ ve Yeni Çağ gibi dönemleri çok güzel anlatabiliyor. Güncel olayları yakından takip ediyor. Gazze ile ilgili haberleri izliyor ve çok üzülüyor." diye konuştu.