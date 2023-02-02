Rüyalar hakkında çok az bilinen o gerçekler! Rüyanızda gördüğünüz yüzler...

Uyku, yaşam fonksiyonlarını devam ettirmek için en önemli günlük yaşam rutini. Üstelik yaşamımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçirmemize rağmen uykuyla ilgili çok az şey biliyoruz. İlk başta dikkat etmediğimiz birçok ayrıntı ise rüyalarımızda ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:24 PAYLAŞ ABONE OL

Rüyalar, hepimiz için bir gizem konusu olmaya devam etse de hakkında birçok teori de bulunuyor. İşte o garip rüyalarınızla ilgili ilginç gerçekler.

RENKLİ RÜYALAR MI YOKSA SİYAH BEYAZ RÜYALAR MI? Aslında bu kişinden kişiye değişen ve genellikle jenerasyonları etkileyen bir durum. Eski nesiller yeni nesillere oranla daha fazla gri tonlamalı rüyalar görüyor. Bunun sebebi ise televizyonun yaşamımıza girmiş olması ve diğer ekranlarla da artık daha fazla vakit geçiriyor olmamız. Yeni nesiller bu nedenle renkli rüya görmeye daha yatkınlar.