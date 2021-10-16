Sabahları kokan nefesten kurtulmanın formülü: O içeceği tamamen bırakacaksınız!

Kötü nefesle uyanmanın güne başlamak için eğlenceli bir yol olmadığı konusunda hemfikiriz. Bu yüzden nefesinizin neden kötüleştiğini ve bu konuda ne yapabileceğimizi bulmaya karar verdik. Diş hekiminiz muhtemelen sizi her gün fırçalamaz ve diş ipi kullanmazsanız nefesinizin kokmasına neden olabileceği konusunda uyarmıştır. Ama aslında kötü ağız hijyeninin yanı sıra taze olmayan nefese neden olabilecek daha fazla şey var.

Ağız kuruluğu: Tükürük, ağız kokusuna neden olan bakterileri temizler ve uyuduğumuzda daha az tükürüğümüz olduğu için çoğumuz sabah nefes kokusu ile uyanır.

Bazı yiyecekler: Yeme alışkanlıklarımız nefesimizi etkiler ve soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerden birçok yönden faydalanabilsek de sabahları o kadar da nane gibi olmayan taze nefesin suçlusu haline gelebilirler.





Bazı sağlık koşulları: Mide içeriğinin geriye doğru akmasına neden olan bir durum olan asit reflüsünden mustarip birçok insan genellikle ağız kokusu yaşar.

Gargaranın nefesinizi kısa süreliğine ferahlatacağı doğru olsa da ağzınızı kurutabilir. Çoğu gargara alkol içerir ve ağzınızın doğal tükürük üretimini etkiler. Vücut genellikle geceleri daha az tükürük ürettiğinden, dilinizde ve diş etlerinde biriken ölü hücreler atılmaz ve kötü nefesle uyanmanıza neden olur.

Çoğumuz uyurken ağzımızdan nefes alırız ve bu da kuruluğa neden olabilir, bakterilerin yerleşmesini teşvik edebilir. Aslında, ağızdan nefes almak, kronik ağız kokusuna ek olarak diş çürümesine ve diş etlerinin kanamasına bile yol açabilir. Bunun nedeni, ağızdan nefes aldığımızda ağız pH dengesini etkilemesi ve ağız ortamımızdaki bakteri türlerini değiştirmesidir.

YAĞ KULLANMAYI BİR DENEYİN





Bu nefes tazeleme yönteminin kökeni Hindistan'dır ve dişlerinizi beyazlattığı ve diş sağlığınızı iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını alın ve 15-20 dakika ağzınızda gezdirin. Ağız kokusuna neden olan bakteriler yağa yapışır ve içinde çözünür. Herhangi bir yağı kullanabilirsiniz, ancak birçok kişi hoş tadı nedeniyle hindistancevizi veya zeytinyağını tercih eder.



KAHVE KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN

Birçoğumuz sabah kahvemizi almadan bir gün önce yüz yüze geldiğimizi hayal bile edemesek de, sabah nefesimizin sorumlusu kahve olabilir. Kahve, vücudun daha az tükürük üretmesine neden olan bir kurutma etkisine sahiptir. Birçok insan kahvesine süt veya krema da ekler ve süt ürünleri genellikle ağız kokusunu tetikler.

DİLİNİZİ FIRÇALAMAYI UNUTMAYIN





Dişleriniz gibi diliniz de nefesinizin kokmasına neden olan bakterileri barındırabilir. Dilinizi fırçalamazsanız ağzınızdaki bakteriler çoğalır ve kötü nefesle uyanmanıza neden olur. Dilinizi temizlemek için mutlaka bir dil kazıyıcıya ihtiyacınız yoktur. Normal yumuşak kıllı bir diş fırçası işi halledebilir.

NASIL NEFES ALDIĞINIZA DİKKAT EDİN

Gün boyunca ağzınızdan nefes aldığınızı bile fark etmeyebilirsiniz, ancak bu alışkanlık nefesinizin kokmasına neden olabilir. Vücut gün boyunca tipik olarak daha fazla tükürük üretse de, ağızdan nefes almak yine de ağız ortamınızı kurutur. Bu alışkanlık ağız kokusunun yanı sıra diş çürükleri ve kulak enfeksiyonları gibi çeşitli hastalıklara da yol açabilir.