Sadece 2 malzeme ile zemindeki tozu uzak tutun: Temizlik haftalarca sürecek!

Ev temizliği çoğu zaman göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Küçük işler haftalar boyunca biriktiğinde, evin özellikle de zeminlerin temizliğini korumak daha da zor bir hâl alıyor. Günlük toz, evcil hayvan tüyleri, çocukların getirdiği kirler ve dökülmeler kısa sürede zeminin kirli ve yıpranmış görünmesine neden olabiliyor. Ancak bir zemin uzmanı, bu soruna basit ama etkili bir çözüm sunuyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:26
Temizlik uzmanı Richard McKay, zeminleri daha uzun süre temiz tutan pratik bir yöntem öneriyor: Suya bir miktar yumuşatıcı eklemek. McKay, "Bir litre ılık suya bir ila iki çay kaşığı yumuşatıcı ekleyip mikrofiber bir paspasla zeminleri sildiğinizde toz ve kirin zemine yapışmasını engelleyen ince bir tabaka oluşuyor," diyor. Bu anti-statik etki sayesinde toz, kir ve tüyler zemine daha az tutunuyor.

Yumuşatıcıların içeriğinde bulunan katyonik yüzey aktif maddeler, kumaşlarda olduğu gibi zeminlerde de statik elektriği azaltıyor. Sonuç: daha temiz, daha uzun süre dayanıklı zeminler.

SİRKE VE ESANSİYEL YAĞ ALTERNATİFİ

Daha doğal bir çözüm arayanlar için McKay'in başka bir önerisi daha var. Bir litre suya bir çay kaşığı beyaz sirke ve birkaç damla esansiyel yağ eklemek, hem tozu uzak tutuyor hem de kötü kokuları nötralize ediyor.

ZEMİN TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzman, temizlik sırasında zemini aşırı ıslatmaktan kaçınmanın önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle laminat, ahşap veya vinil yüzeylerde nemli paspas kullanılması öneriliyor. Ayrıca halı ve mobilyaların düzenli olarak yer değiştirmesi, zeminde oluşabilecek baskı izlerini önlemeye yardımcı oluyor.

Aşındırıcı temizleyicilerden kaçınmak, pH nötr temizlik ürünleri kullanmak ve lekeleri sihirli silgilerle temizlemek de zeminin uzun süre ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor.