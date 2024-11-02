Sahipsiz kedi doku nakliyle hayata böyle tutundu!

Buna karşı yüzdeki doku kaybının devam ettiğini belirten Sayar, şöyle konuştu:

"O bölge kurtlardan arındırılmış fakat o bölgede deri kalmamış, kemikte hasar oluşmuş, kemikler görünüyordu. Bu şekilde hasta bana geldi. Flep uygulaması yaptım, yakındaki boyun kısmından deri alarak yüzündeki bölgeye naklettik. Şu anda deri tuttu. Kedinin çene ile ağız bölgesindeki o korkunç görüntü kayboldu. Kedimiz gayet sağlıklı görünüyor."