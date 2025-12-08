Sahipsiz kedileri için kazanda et pişiriyor! Hayvansever genç kadın görenleri duygulandırıyor...

Sokaktaki "can dostların" yaşam mücadelesine beş yıldır destek veren Öretmen, etkinliklerle de çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılıyor.

"ÇOK SAYIDA GÖNÜLLÜMÜZ OLDU"

Kazancının bir kısmıyla evinde ve sokakta kedileri besleyen Öretmen, özellikle kışın sokakta yaşayan canlıların yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Yaptığı etkinliklere birçok gönüllünün katıldığını belirten Öretmen, "Her sabah iş yerime geldiğimde kapının önünde birden fazla kedi görüyordum. Kuru mamayla besliyordum ama bunun yetersiz olduğunu görünce hayvanlara yemek yapmaya karar verdim. Sosyal medyada çocukları, yetişkinleri ve gençleri davet ederek bu projeye ortak olmalarını istedim. Çok sayıda gönüllümüz oldu." dedi.

Tavukları pişirdikleri alanda çevre temizliği de yaptıklarını anlatan Öretmen, çocuklara hem hayvan sevgisi hem de çevre bilinci aşılamaya çalıştığını ifade etti.