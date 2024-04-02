Sararan çarşafları tek hamlede beyazlatıyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Beyaz nevresimler, yıkama sırasında, özellikle de programa daha koyu renkli çamaşırlar eklendiğinde, biraz sıkıcı görünebilir.
Kumaş vücut yağına ve terine maruz kaldığından yatak çarşafları da zamanla yavaş yavaş sararabilir. Losyonlar ve kozmetikler de rengi gözle görülür derecede değiştirebilir.
Klorlu ağartıcı, çarşafları beyazlatmak için bir seçenektir ve nevresim takımlarının üzerinde vücut yağı izleri varsa, klor bu maddelerle reaksiyona girerek sarı lekelerin oluşmasına neden olabilir.
Ancak, çamaşır suyu yatak takımlarına zarar verebilir. Temizlik konusunda uzman isim Elizabeth Shields şu uyarıda bulundu: "Yıkama sırasında her zaman çamaşır suyu kullanmak iyi değildir. Evet, sarımsı çamaşırlar biraz göze batıyor ama her yıkadığınızda çamaşır suyu almak liflerini zayıflatabilir. Bu, kumaşı aşınmaya ve yıpranmaya karşı duyarlı hale getiriyor ve bu da kademeli olarak bozulmaya yol açıyor."
Elizabeth, çarşaflarınızı beyazlatmak için bu sert kimyasalı kullanmak yerine alternatif bir yöntem paylaştı: beyaz sirke.
Şöyle dedi: "Çamaşır suyu kullanmak yerine deterjanınızla birlikte bir bardak beyaz sirke kullanmayı deneyin. Sert kimyasallara ihtiyaç duymadan çarşafların parlatılmasına ve yumuşatılmasına yardımcı olacak. Beyaz sirkenin doğal beyazlatma özelliği vardır ve aynı zamanda etkili bir çamaşır yumuşatıcısıdır."
Kumaşın türüne ve kirlilik seviyesine bağlı olarak uygun yıkama programını seçin. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra çarşafları kurutucuya aktarın ve herhangi bir hasarı önlemek için hassas kumaşlar için düşük ısı ayarını kullanın. Elizabeth ayrıca çarşafları dışarıya asarak havayla kurutmanın çarşafların beyazlamasına yardımcı olduğunu söyledi.