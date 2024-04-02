Sararan çarşafları tek hamlede beyazlatıyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Ancak, çamaşır suyu yatak takımlarına zarar verebilir. Temizlik konusunda uzman isim Elizabeth Shields şu uyarıda bulundu: "Yıkama sırasında her zaman çamaşır suyu kullanmak iyi değildir. Evet, sarımsı çamaşırlar biraz göze batıyor ama her yıkadığınızda çamaşır suyu almak liflerini zayıflatabilir. Bu, kumaşı aşınmaya ve yıpranmaya karşı duyarlı hale getiriyor ve bu da kademeli olarak bozulmaya yol açıyor."

Elizabeth, çarşaflarınızı beyazlatmak için bu sert kimyasalı kullanmak yerine alternatif bir yöntem paylaştı: beyaz sirke. Şöyle dedi: "Çamaşır suyu kullanmak yerine deterjanınızla birlikte bir bardak beyaz sirke kullanmayı deneyin. Sert kimyasallara ihtiyaç duymadan çarşafların parlatılmasına ve yumuşatılmasına yardımcı olacak. Beyaz sirkenin doğal beyazlatma özelliği vardır ve aynı zamanda etkili bir çamaşır yumuşatıcısıdır."